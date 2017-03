Ora de vara, o povara. 3 probleme majore de care te poti lovi

Medicii sunt de parere ca oamenii au nevoie de aproximativ o saptamana pentru a se adapta la ora de vara, deoarece trebuie sa se trezeasca cu o ora mai devreme decat s-au obisnuit. Pentru cei care sufera de anumite probleme de sanatate, efectele schimbarii ritmului biologic ar putea fi mai serioase."Cei mai multi dintre noi isi vor ajusta ceasul biologic destul de rapid. Dupa cateva zile se vor obisnui cu noul program", spune Xiaoyong Yang, un profesor asistent la Universitatea Yale, citat de Mediafax. "Totusi, pentru anumite grupuri de oameni, cei care sufera de depresie sau de probleme cardiace, unele cercetari sugereaza ca (n.r. ei) dezvolta un risc mai mare de sinucidere, respectiv, atacuri de cord", spune Yang.Un studiu australian din 2008 a descoperit ca riscul barbatilor de a se sinucide la cateva saptamani dupa trecerea la ora de vara este mai mare decat in restul anului. O alta cercetare realizata in 2008, in Suedia, a relevat ca numarul atacurilor de cord a crescut cu 6 sau chiar 10 procente in primele trei zile lucratoare dupa schimbarea orei.Studiile au demonstrat ca pe perioada de vara sunt mai putine infractiuni si accidente rutiere, iar oamenii consuma mai putina energie electrica. De asemenea, tarile cu mai multe ore de lumina naturala au locuitori mai fericiti.Intr-un studiu publicat in revista Science, cercetatorii de la Spitalul Barnes Jewish din St. Louis au descoperit o legatura intre lipsa de somn si sanatatea mentala. De aici, cercetarile au continuat si au scos la iveala cresterea nivelului de stres in conditiile in care pierzi o ora de somn, continuand cu dificultatile de concentrare si invatare cu care ne confruntam la serviciu/scoala.Pe perioada lunilor de vara, cand soarele rasare la ora 4.30 si apune la ora 20.00, s-a recurs la aceasta conventie, aplicata in Romania din anul 1979, pentru folosirea optima a luminii naturale si reducerea iluminatului artificial.In conformitate cu Conventia fusurilor orare, ceasornicele arata pentru fiecare punct de pe Pamant acelasi minut si aceeasi secunda, iar diferentele dintre ore sunt date de faptul ca la fiecare 15 grade longitudine apare o ora in plus.Numerotarea acestor fusuri incepe de la meridianul de origine, ce trece prin localitatea Greenwich, din Marea Britanie, in sens pozitiv catre est. Astfel, pentru Europa, ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a Europei Centrale - ora fusului 1 si a Europei Orientale - ora fusului 2. Romania se afla in fusul orar 2.