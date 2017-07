Paradontoza - cum o recunoastem si cand este cazul sa mergem la stomatolog

Urmele rosii de sange pe periuta sau in chiuveta pot fi semnele de inceput ale parodontozei, o afectiune care, netratata, duce la pierderea dintilor prin distrugerea (retragerea) osului in care sunt acestia implantati.Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca desi aceasta afectiune, mai frecventa dupa 40 ani, poate incepe fara durere, exista insa o serie de semne care ar trebui sa ne ingrijoreze si sa ne trimita la cabinetul stomatologic la timp pentru a o trata.Boala parodontala (cunoscuta si ca parodontoza sau boala gingiilor) este o afectiune progresiva si cauza principala a pierderilor dentare in randul adultilor din lumea intreaga. „Aceasta apare atuncicand toxinele gasite in placa dentara inflameaza tesutul gingival, iar infectia bacteriana rezultata, adesea cunoscuta sub numele de gingivita, duce la distrugerea tesutului gingival si a osului care sta la baza acesteia si, in final, la pierderea dintelui. Astfel, nu va ramane suficient os pentru realizarea pe viitor a unor proteze stabile sau a unor implanturi dentare, ceea ce duce la necesitatea unor interventii suplimentare, de aditie de os”, explica doamna doctor Mihaela Dan.Iata cateva semne care prevestesc aparitia paradontozei:1. Sangerarile gingivaleSangerarea la periaj, la folosirea atei dentare sau la consumul unor alimente reprezinta un prin semn al paradontozei. Acest fenomen se explica prin faptul ca bacteriile si toxinele lor din placa bacteriana provoaca o infectie care face ca tesuturile sa fie predispuse la sangerare.2. Durere, roseata sau umflarea gingiilor fara motiv aparent.Unul dintre raspunsurile de aparare ale sistemului imunitar este inflamatia gingiilor, o reactie prin care organismul incearca sa izoleze bacteriile care cauzeaza boala si sa impiedice raspandirea lor in alte parti ale corpului. “80% din cazurile de parodontoza au drept cauza acumularea de bacterii din placa bacteriana, iar organismul reactioneaza la atacul acestora. Este important sa tratam infectia inainte ca bacteriile sa fie transportate in fluxul sanguin spre alte zone ale corpului. Ba mai mult, unele studii arata ca exista o legatura intre parodontoza si numeroase afectiuni (cardiace, diabet etc.), deci inca un motiv pentru a stopa din stadiu incipient evolutia acestei boli”, explica specialistul ortodont.3. Retractia gingivala.Inflamatia va determina distrugerea tesutului parodontal si expunerea radacinii dintelui, acesta aparand mai lung. Nu in ultimulrand, radacina expusa este mai sensibila la durere si se poate caria usor.4. Respiratia urat mirositoare (halitoza).Halitoza are numeroase cauze, una dintre ele fiind prezenta resturilor alimentare intre dinti, sub linia gingiei. Acesta afecteaza interactiunea cu persoanele din jur si confortul personal si, de asemenea, este asociata frecvent cu boala parodontala.5. Dintii care incep sa se miste. Dintii care se deplaseaza din pozitia lor obisnuita si modificarea muscaturii reprezinta un semn ca osul s-a retras atat de mult, iar radacinile sunt atat de putin implantate in os, incat chiar si fortele normale din timpul masticatiei determina deplasarea dintilor.6. Prezenta puroiului intre dinti.Acesta este un indiciu clar al infectiei parodontale in stadiu avansat, reprezentand rezultatul luptei organismului impotriva infectiei bacteriene.Gingivita este primul stadiu si singurul reversibil al bolii parodontale, astfel incat este esentiala recunoasterea primelor semne ale acestei afectiuni. „Parodontoza in stadiu incipient poate fi detectata de medicul stomatolog in timpul controalelor de rutina. Solutii moderne, precum terapia cu ozon, laserul, interventiile chirurgicale parodontale etc., vor ajuta la pastrarea dintilor cat maimulta vreme pe arcada”, spune doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.Nu in ultimul rand, mentinerea unei igiene corecte (periaj de cel putin 2 ori pe zi, folosirea atei dentare sau a dusului bucal zilnic) si detartrajul periodic sunt esentiale pentru mentinerea sanatatii dintilor si a gingiilor.