Principalele beneficii ale purtarii aparatului dentar inca din copilarie

De multe ori, pacientii ajunsi la maturitate calca pragul cabinetelor stomatologice din dorinta de a-si rezolva complexele legate de dantura lor. Fie ca vorbim de dinti departati, dinti strambi sau cazuri de malocluzie, tot mai multi adulti apeleaza la aparate dentare pentru a avea un zambet mai frumos. Insa multe dintre aceste probleme ar fi putut fi rezolvate inca din copilarie.Pe langa beneficiile evidente legate de sanatate, beneficiie sociale ale purtarii unuiinca de la varste fragede nu sunt nici ele de neglijat. Aparatul dentar ajuta copilul sa se dezvolte armonios si sa priveasca cu alti ochi lumea din jurul sau.In primul rand, sanatatea orala a copilului tau va fi vizibil imbunatatita. Dintii departati, dintii strambi sau cu problemele legate de muscatura pot provoca adesea o acumulare de resturi alimentare intre dinti care nu pot fi indepartate. Ca urmare, se formeaza placa bacteriana, principala cauza a aparitiei cariilor si a infectiilor gingivale.Atunci cand copilul va purta aparat dentar va trebui sa aiba mai multa grija de dantura sa si sa se spele pe dinti mai des, dupa fiecare masa. Odata cu trecerea timpului, cel mic va deveni automat mai atent si va fi mai responsabil cu privire la respectarea regulilor de igiena orala. Astfel, va scadea considerabil riscul aparitiei cariilor si al infectiilor gingivale, iar starea danturii sale se va imbunatati semnificativ.De asemenea, va avea un zambet frumos, dar si perfect functional. Nu de putine ori copiii dezvolta probleme de alimentatie din cauza danturii defectuoase sau a muscaturii incorecte. De aceea, purtarea aparatului dentar il va ajuta sa aiba un zambet frumos si va putea manca absolut tot ce isi doreste in momentul in care il va da jos. Astfel, nu va mai avea de suferit niciodata din cauza problemelor dentare de acest gen.Nu in ultimul rand, purtarea unui aparat dentar il va ajuta sa aiba incredere in fortele sale si sa devina un adult sanatos. De obicei, copiii care au dintii strambi, departati sau cu o muscatura problematica sunt tachinati si devin retrasi, complexati si nu vor sa se mai joace sau sa mai interactioneze cu alti copii. In timp, aceasta problema se poate agrava, iar cei mici pot ajunge sa dezvolte depresii severe. Tocmai de aceea, trebuie sa iei masuri din timp si sa duci copilul la medicul ortodont de indata ce observi vreo problema.Sanatatea copilului tau este cea mai importanta, inclusiv cea dentara, de aceea nu trebuie lasata pe mana oricui.este integral dedicata rezolvarii problemelor dentare ale copiilor si adolescentilor. Medici specialisti cu o vasta experienta in domeniul stomatologiei si ortodontiei cauta cele mai bune solutii si folosesc aparatura de ultima generatie si materiale de calitate superioara pentru a rezolva rapid si fara dureri chiar si cele mai complicate cazuri.In cadrul clinicii Dr Leahu Pipera, vizita la medicul dentist sau la medicul ortodont nu va mai fi un motiv de teama si va deveni o placere pentru copilul tau. Asadar, te asteptam impreuna cu cel mic la un control de specialitate, pentru a vedea care este cel mai bun aparat dentar pentru el si pentru a-i reda zambetul frumos. Nu uita: o dantura sanatoasa si fara cusur il va ajuta sa se dezvolte armonios si sa devina un adult increzator in fortele proprii, care poate cuceri chiar si cele mai inalte culmi!