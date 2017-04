Resveratrolul, un miracol pentru mentinerea sanatatii inimii si a tineretii

Resveratrolul este unul dintre cei mai puternici antioxidanti naturalifiind de 4-5 ori mai puternic decat beta-carotenul, de 50 de ori mai puternic decat Vitamina E si de 20 de ori mai puternic decat Vitamina C.Regasit in mod natural in strugurii rosii, afine, mure, coacaze, prune, varza rosie sau boabe de fasole rosie, resveratrolul are uimitoare efecte antiaging.Cercetarile desfasurate asupra acestei substante au pornit de la o curiozitate si un fenomen aparent inexplicabil: sanatatea francezilor. Asadar, oamenii de stiinta s-au intrebat carui fapt se datoreaza starea excelenta de sanatate a francezilor care desi au o dieta bogata in grasimi animale (este binecunoscuta pasiunea lor pentru unt si grasime de rata), au cu 42% mai putine cazuri de boli ale inimii decat americanii?Raspunsul a venit in urma a numeroase studii: resveratrolul – regasit din plin in vinurile rosii atat de iubite si consumate regulat de francezi – este singurul compus capabil sa ofere aceste uimitoare beneficii pentru sanatatea inimii.Resveratrolul nu doar ca ajuta la curatarea arterelor usurand circulatia sanguina, ci reduce si agregarea plachetara (etapa prealabila coagularii sangvine atunci cand este lezat un vas) si favorizeaza mentinerea greutatii in limitele normale.Cercetarile au scos la iveala faptul ca resveratrolul reduce riscul cardiovascular cu 40%, protejand impotriva unui spectru larg de radicali liberi pentru prevenirea oxidarii LDL (colesterolului rau), reduce nivelul de trigliceride si sustine productia de oxid nitric (cu rol de relaxare si dilatare a arterelor).Resveratrolul are si efecte uimitoare antiaging, ce nu se rezuma doar la actiunea asupra pielii, ci se extind si asupra celorlalte organe.Acest minunat antioxidant natural neutralizeaza radicalii liberi si are rolul de a preveni o mare parte dintre procesele de distrugere celulara ce conduc la aparitia semnelor imbatranirii la nivelul tuturor organelor din corp, avand capacitatea de a creste durata si calitatea vietii.Un studiu al Harvard Medical School a demonstrat ca resveratrolul activeaza o gena a longevitatii si creste speranta de viata cu 70%.Studii preliminare au aratat ca resveratrolul, protejeaza creierul impotriva stresului oxidativ – unul dinte factorii favorizanti ai multor boli neurodegenerative.De asemenea, studii efectuate pe femei aflate la premenopauza au demonstrat ca resveratrolul ajuta la rechilibrarea hormonala sustinand metabolismul estrogenului.Din pacate, doar 25% resveratrol poate fi asimilat din surse alimentare, de aceea, suplimentele alimentare cu substanta concentrata pot oferi toate beneficiile antioxidante si antiaging.de la Cosmo Pharm este un produs unic, exclusiv, patentat si continecea mai pura forma de trans-resveratrol, cu o puritate de peste 99%, standard neegalat de nici o alta forma de resveratrol din lume.Trans-resveratrolul este metabolitul activ al resveratrolului ce ofera beneficii organismului. Cealalta forma -cis- sau amestecul dintre acestea -racemic- prezinta efecte reduse.In urma mai multor cercetari si prin metode ce ulterior au fost patentate, s-a reusit izolarea si ultra purificarea (peste 99%) izomerului trans-resveratrol. Extractia, izolarea si ultrapurificarea izomerului trans sunt procese extrem de costisitoare, majoritatea producatorilor preferand sa lase extractul in forma sa nealterata.Late asteptam cu sanatate din natura®!