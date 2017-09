Studiu: Varsta la care ti-a venit menstruatia iti spune cat ai sa traiesti

Studiul a analizat timp de 21 de ani un numar de 16 000 de femei din Statele Unite ale Americii, femei aflate in perioada de dupa menopauza. In urma datelor adunate in decursul acestor ani, cercetatorii au descoperit ca nu numai varsta la care ai avut primul ciclu menstrual conteaza, ci si momentul in care ai intrat la menopauza reprezinta un bun indicator al starii de sanatate generala si a longevitatii.Studiul a constatat ca femeile care au avut menstruatie dupa varsta de 12 ani au intrat la menopauza dupa varsta de 50 de ani, ceea ce le-a oferit sansa ca timp de 40 de ani sa aiba sanse sa conceapa un copil. De asemenea, echipa de cercetatori americani a ajuns la concluzia c aceste femei au avut mai multe sanse sa atinga varsta de 90 de ani. Din grupul de 16 000 de femei care au luat parte la cercetare, un procent de 55% au trait cel putin 90 de ani.Risc mai mic de diabetDe asemenea, femeile care au avut menstruatie mai tarziu si au fost mai putin susceptibile de a deveni fumatoare. Este cunoscut faptul ca fumatul poate sa dauneze sistemului cardiovascular, contribuind la aparitia unor boli de inima.Cercetarea a mai constatat ca femeile carora le-a venit menstruatia mai tarziu au fost mai putin predispuse la boli de inima si diabet. Totodata, ele au avut o stare generala de sabatate mai buna, potrivit autorului studiului, Alladin Sahdyab. Shadyab, al carui bunic a trait pana la varsta de 102 de ani, a declarat ca sunt necesare mai multe studii pentru a examina modul in care stilul de viata, genetica si factorii de mediu pot explica legatura dintre durata perioadei dintre primul ciclu menstrual si menopauza si longevitate.