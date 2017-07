Suferi de infectii genitale? Cum scapi usor si rapid de ele

Infectiile vaginale, candidozele, infectiile urinare...se numara printre cele mai neplacute afectiuni cu care se pot confrunta femeile, din cauza simptomelor suparatoare si a disconfortului.Bacteriile sunt cel mai adesea cauza acestor infectii, dar ele pot aparea si din cauza unui tratament cu antibiotice sau in urma unor dereglari hormonale. Unele dintre aceste infectii pot fi dobandite si in urma unui contact sexual neprotejat.Femeile ajung la medic din cauza unor simptome precum senzatia de usturime la urinare, febra, iritatii si mancarimi in zona intima, secretii urat mirositoare, urinari frecvente. Pot aparea, de asemenea, dureri in timpul actului sexual.Infectiile vaginale apar si din cauza Ph-ului modificat al vaginului. In mod normal, vaginul trebuie sa aiba un Ph usor acid, cuprins intre 3.8 si 4.5. Cand apar modificari, flora vaginala este afectata, ceea ce inseamna ca va creste riscul aparitiei unor infectii.Candida albicans este una dintre cele mai raspandite infectii genitale, peste 70% dintre femei avand o astfel de problema cel putin o data in viata. Apare din cauza inmultirii necontrolate a ciupercii Candida albicans. Mai predispuse la imbolnavire sunt femeile cu un sistem imunitar slabit. Femeile care au contractat aceasta infectie se confrunta cu secretii vaginale branzoase, care au un miros neplacut, dar si cu iritatii, senzatia de arsura in zona intima. Candidoza nu trebuie lasata netratata pentru ca, in timp, pot aparea complicatii.Vaginita bacteriana este, de asemenea, destul de frecvent intalnita. De vina pentru aparitia infectiei este, in cele mai multe din cazuri, bacteria Gardnerella. Infectia insoteste, de obicei, candidoza, dar si infectiile tractului urinar.Din cauza schimbarilor hormonale care au loc in timpul menopauze femeile se pot confrunta si cu uscaciune vaginala.Cheia unui tratament reusit, ca sa nu mai apara recurentele, este o schema de tratament bine pusa la punct de catre medicul ginecolog, in urma stabilirii a tipului de infectie genitala, pentru ca poate fi de origine bacteriana sau non-bacteriana.Fiterman a creat Mastrelle Flora Plus , capsule vaginale pentru tratamentul vaginitei si candidozei, dar si pentru preventia infectiilor bacteriene recurente.Capsulele sunt bazate pe un complex prebiotic bilogic activ, vitamine si acid hialuronic, ceea ce inseamna ca stimuleaza cresterea lactobacililor si refacerea biofilmului protector, impiedicand astfel cresterea bacteriilor patogene si a fungilor de tip Candida. Tototada, contin vitamina E si acid hialuronic, cu proprietati hidratante si regenerante.Tratamentul impiedica dezvoltarea microorganismelor patogene, ajuta la mentinerea echilibrului florei vaginale pe parcursul tratamentului cu antibiotic, calmeaza iritatiile, mancarimile si usturimile.Capsulele mentin pH-ul vaginal in cazul dezechilibrelor hormonale in cazul femeilor care iau contraceptive si previn aparitia infectiilor vaginale dupa o baie in piscina sau in jacuzzi.Mastrelle Flora Plus este disponibil si sub forma de dus vaginal, cu actiune delicata de curatare intravaginala.