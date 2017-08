Terapia cu sange propriu, tehnica de ultima generatie in stomatologie

Una dintre aceste inovaţii, care s-a remarcat prin folosirea factorilor de creştere din sângele pacientului, este tehnologia PRF, apărută de puţină vreme şi în România şi disponibilă doar în câteva dintre clinicile stomatologice din ţară.Tehnica Advanced Platelet Rich Fibrin (A-PRF) este o metodă modernă utilizată în stomatologie, ce foloseşte capacitatea naturală a organismului de regenerare şi vindecare prin folosirea unei cantităţi mici din sângele pacientului.“Tehnica presupune folosirea unei cantităţi mici din sângele pacientului, bogat în factori de creştere, celule stem şi alte substanţe utile şi este indicată în intervenţiile chirurgicale: implanturi dentare, lift sinus, adiţie de os, extracţii dentare, în defecte mari de os, intervenţii gingivale şi parodontale etc. Avantajele folosirii acestei tehnici sunt numeroase, printre cele mai importante fiind vindecarea mai rapidă şi reducerea durerii şi inflamaţiei”, explică doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont.Cum se desfăşoară tehnica PRFPrimul pas este recoltarea de sânge de către medic în cabinetul stomatologic, apoi introducerea lui în centrifuga specială timp de 8-12 secunde, pentru obţinerea celulelor stem, factorilor de creştere şi a altor componente benefice organismului.În acest timp, medicul chirurg începe procedura de înserare a implantului, adiţia de os etc., urmând ca pe parcursul acesteia să folosească componentele rezultate din centrifugare.Acest lucru va accelera procesul de vindecare şi va micşora cantitatea de disconfort de după operaţie. Cazuri în care tehnica PRF este folosită cu succesExtracţii dentare. În cazul extracţiilor dentare, utilizarea tehnicii PRF va favoriza o vindecare mai rapidă, datorită proteinelor reparatoare şi protejării zonei intervenţiei cu membrană de fibrină. După încheierea intervenţiei, în locul dintelui va rămâne o “gaură”, o lipsă de os pe care organismul va încerca în timp să o repare, formând o cantitate mică de os.„Adăugarea de factori de creştere şi celule stem face ca osul care se formează să fie în cantitate mai mare, ceea ce va ajuta la inserarea ulterioară a unui implant sau la realizarea unei lucrări mai bune, care să aibă suficient os pe care să se sprijine”, explică specialistul ortodont.Implant. La inserarea unui implant, riscul de periimplantita (“respingere a impantului”) este mult mai mic decât atunci când nu se foloseşte tehnica A-PFR. “În adiţia de os clasică, o parte din osul bovin adăugat se resoarbe. Adăugarea de celule şi proteine regeneratoare proprii organismului prin tehnica A-PRF face ca acest os să se integreze mai bine, cu o rată mai mare de succes”, explică doamna doctor Mihaela Dan.“Totodată, pacienţii vor observa scăderea până la absenţă a inflamaţiei (umflăturii) după intervenţia chirurgicală şi implicit a durerii”, completează specialistul ortodont.Intervenţii parodontale. În cazul pacienţilor care suferă de boli parodontale, utilizarea tehnicii PRF va face ca osul să se regenereze, punga parodontală să se reducă şi implantarea/stabilitatea dintelui în os să crească, mult mai bine decât în tehnica clasică (în care se curăţă ţesutul inflamat, se înlătură bacteriile şi substanţele dăunătoare din pungile parodontale şi se adaugă os artificial şi membrane artificiale).Candidaţii potriviţiCandidatul ideal pentru această tehnică este orice persoană care va fi supusă unei intervenţii chirugicale stomatologice sau parodonatale, indiferent de vârstă, cu excepţia persoanelor cu tulburări de coagulare a sângelui sau boli hematologice.Deoarece foloseşte substanţe proprii organismului, A-PRF este o tehnică sigură, fără efecte secundare nedorite, iar riscul de respingere este practic anulat.CosturiCosturile acestei tehnici diferă în funcţie de cantitatea de factori de creştere necesară intervenţiei respective, însă este inferioară, spre exemplu, costurilor osului artificial care, invariabil, se pierde parţial în adiţia de os clasică (fără A-PRF). Aşadar, stomatologia face progrese revoluţionare, iar oricine poate beneficia astăzi de beneficiile tehnicilor moderne de tratament.Dr. Mihaela Dan, specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala, a absolvit in urma cu 18 ani Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, Facultatea de Stomatologie, completandu-si studiile cu o perioada de 3 ani de specializare in ortodontie si ortopedie dento-faciala. Pe parcursul celor 14 ani de experienta, Dr. Mihaela Dan a reusit sa aduca zambetul pe buzele a mii de pacienti, practicandu-si profesia cu pasiune si dedicare. Dorinta de continua dezvoltare personala a determinat participarea constanta la cursuri de specializare in tara si in strainatate, precum si infiintarea Clinicii ORTO-IMPLANT EXPERT. 