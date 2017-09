Terapia Vampir - arma secreta a vedetelor de la Hollywood

Fara indoiala, frumusetea este la ea acasa in cetatea filmului de peste ocean. Vedetele de la Hollywood sunt in permanenta in atentia paparazzilor, iar aspectul fizic nu scapa niciodata de ochiul critic al publicului. Desi barierele standardelor de frumusete au fost demult inlaturate, fiind apreciate trasaturi si constitutii fizice din ce in ce mai diferite (vezi Sarah Jessica Parker,Uma Thurman, Cate Blanchett, iar lista poate continua), increderea de sine ramane mereu in tendinte.Nu ne putem lasa pacaliti de faptul ca genetica este singurul motiv pentru care tenul celebritatilor radiaza de sanatate. Pe langa nutritionisti, bucatari si antrenori personali, divele mai recurg si la o multime de tratamente estetice, cu ajutorul carora, timpul pare ca sta in loc atunci cand vine vorba de tineretea chipului.De la tratamente devenite deja clasice precum acidul hialuronic sau toxina botulinica, la tratamente avansate bazate pe radiofrecventa, lifting-uri minim-invazive si nu in cele din urma produse pe care putini dintre noi si le-ar permite, vedetele au cu singuranta mai multi asi in maneca.Printre acestea se numara si terapia “Vampir” - unul dintre tratamentele devenite populare cu putin timp in urma, gratie tot unei vedete. Cea care a avut curajul de a incerca si de a vorbi public despre acesta, este chiar fashion icon-ul Kim Kardashian. Nu stim daca ea se numara chiar printre primele celebritati care au apelat la aceasta terapie, insa stim sigur ca se afla printre curajoasele care nu s-au sfiit sa vorbeasca despre experienta terapiei cu propriul sange Pe scurt, medicul preleveaza o cantitate mica de sange de la pacient, acesta este pus intr-o eprubeta, si la randul ei, eprubeta este pusa intr-o aparatura speciala, care separa sangele de plasma. Plasma, astfel rezultata este reinjectata apoi pacientului, in zonele dorite. Desi pare dureros, disconfortul nu este pe atat de neplacut precum cum te-ai astepta.Care sunt avantajele acestei terapii pentru ten si decolteu?- Reintinereste- Revitalizeaza- Regenereaza pielea- Hidrateaza in profunzime, atenuand ridurile, cearcanele, cicatricile post-acneice si hiperpigmentarea- Stimuleaza productia de colagen nou- Accelereaza procesul natural de vindecare a pieliiSe pare ca plasma bogata in plachete poate ajuta si la indesirea parului , stopand caderea acestuia. Este un tratament care actioneaza in profunzime la nivelul scalpului si daca esti in cautarea tratamentului pentru un par bogat si sanatos, poti trece pe lista secretelor tale de frumusete si acest tratament.Poate nu ai fi crezut, insa Romania este una dintre destinatiile preferate ale turistilor straini care isi doresc sa faca tratamente de infrumusetare sau operatii estetice. Iar acest lucru se datoreaza medicilor cu experienta pe care ii poti intalni in clinicile din tara noastra. Acesta este motivul pentru care in Romania, poti opta pentru tratamente moderne si poti gasi ultimele inovatii in materie de frumusete.Una dintre clinicile din tara, specializate pe acest tip de tratament, este si Clinica Slimart din Bucuresti, acolo unde Terapia Vampir, a trecut pe lista serviciilor inca de la inceputurile sale, iar medicii specializati pe terapia Vampir, sunt fie medici dermatologi, fie medici esteticieni. Daca doresti sa afli mai multe detalii direct de la consultantii clinicii, ii poti contacta la telefon 0754.22.00.50