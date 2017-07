Top 5 motive pentru care ar trebui sa incerci produsele bio

In Germania, numarul fermelor ecologice ajunge la 6% din totalul fermelor agricole, potrivit Gazetei de Agricultura, ceea ce inseamna ca multe dintre aceste produse provin chiar din productia locala a tarilor respective. Unde gasesti produse certificate organic in Romania? La raioanele specializate ale supermarketurilor, in magazinele online cu produse bio, direct de la producatorii care detin ferme ecologice, dar si in unele farmacii, daca vorbim despre cosmetice.Daca te pasioneaza gradinaritul, o alta varianta ar fi sa cultivi plante si ierburi bio in gradina proprie. De la teorie, la practica e insa cale lunga: este dificil sa controlezi calitatea solului si a apei, asa ca ceea ce tu crezi ca e bio, e posibil sa nu fie atat de sigur pentru sanatate.Stiinta nu a dovedit neaparat o valoare nutritiva mai mare in cazul alimentelor ecologice, cu exceptia laptelui si a rosiilor organice, care contin un numar mai mare de antioxidanti decat variantele lor obisnuite. Cu toate acestea, un lucru e sigur: consumand produse bio, eviti efectele poluarii si ale pesticidelor - aspect deloc de neglijat atunci cand ai copii sau probleme de sanatate oricat de marunte.Daca te trezesti cu greu dimineata, acesta poate fi semnul oboselii cronice, dar si al unei alimentatii necorespunzatoare. Inlocuieste mesele in oras cu cinele preparate acasa si incearca sa adaugi produse cat mai curate in retete.Praf, acarieni, polen, antiperspirant, alune si nuci - daca o parte sau chiar toate acestea se gasesc pe lista cu lucrurile la care esti alergica, e momentul sa iti schimbi multe dintre obiceiuri. Poarta ochelari de soare atunci cand iesi din casa si foloseste uleiuri naturale si produse cosmetice bio, in locul celor cu formule complicate. Ai grija insa, si in acest caz, la lista ingredientelor, pentru a le evita pe cele care iti provoaca reactii pe piele.Sampoanele si balsamurile cu ingrediente provenind din culturile organice sunt extrem de benefice pentru par si pot fi utilizate pe termen lung. Ce trebuie sa stii? Primele folosiri ale acestui tip de produse pot modifica aspectul coafurii. Este insa doar un efect de moment - dupa ce se vor obisnui cu noul tratament nutritiv, firele de par se vor cuminti si coafura va reveni la forma initiala.Majoritatea produselor cosmetice au un raport calitate-pret mai bun decat al gamelor clasice premium, aceasta deoarece contin ingrediente naturale eficiente, in concentratiile necesare unor rezultate vizibile.