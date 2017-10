5 plante medicinale ayurvedice pentru 5 provocari ce apar in viata oricarei femei

Daca, la fel ca cele mai multe dintre noi, simti ca iti traiesti viata pe fast forward, ca nu mai ai timp de absolut nimic, dar ca mereu ar mai fi ceva de bifat, daca timpul pentru tine e din ce in ce mai scurt, ai nevoie de o schimbare reala! Ai nevoie de ceva care sa faca diferenta, dar care sa-ti permita sa continui sa traiesti in ritmul acesta, pentru ca stii ca nu poti renunta la ceea ce te face sa fii TU.Adu Ashwagandha, Shatavari, Tulsi, Brahmi si Neem in viata ta! Aceste 5 plante, folosite in medicina ayurvedica de mii de ani pentru beneficiile lor pentru sanatate, vor avea un impact uimitor si te vor ajuta sa faci fata celor mai comune provocari ce pot aparea in viata ta:Este in capul listei in orice discutie ce are in vedere problemele omului modern si e parte din viata celor mai multe femei. Stresul este consecinta presiunii de a duce totul la bun sfarsit in cel mai scurt timp, de a fi acolo pentru toate persoanele dragi care au nevoie de tine, de a performa in tot ceea ce faci. Uneori aceasta presiune vine din exterior, insa in foarte multe cazuri se naste din perfectionism sau din teama exagerata ca am putea gresi, ca am putea dezamagi actionand sub asteptarile pe care consideram ca le au cei din jur. Stresul cronic afecteaza intreg organismul prin slabirea sistemului imunitar, cauzarea de disfunctii ale ficatului, dereglari digestive sau tensiune arteriala ridicata si degenereaza adesea in episoade de panica sau anxietate Una dintre plantele cu rezultate uimitoare in combaterea stresului este Ashwagandha. Incadrata pe lista plantelor adaptogene, Ashwagandha protejeaza organismul impotriva stresului si il ajuta sa se adapteze si sa reactioneze eficient la provocarile fizice, psihice, chimice din mediul inconjurator. O planta adaptogena la fel de uimitoare, de asemenea cu efect de reducere a nivelului de stres, este si Tulsi (Busuioc Sfant), cunoscut in Ayurveda drept „Regina plantelor medicinale”. Atat Ashwagandha, cat si Tulsi, te vor ajuta sa elimini stresul si starile de anxietate din viata ta, revitalizandu-ti totodata organismul si conferindu-ti o stare generala de bine.Toate sunt consecinte ale stresului, oboselii, ale presiunii externe sau interne despre care vorbeam in randurile de mai sus. Incapacitatea de a te concentra si de a functiona la capacitate maxima reprezinta o sursa constanta de frustrari si declanseaza o lupta continua cu sine.Tulsi este o planta minunata pentru imbunatatirea starii psihice, ce poate fi administrata in permanenta sub forma de ceai sau de suplimente, iar pentru actiune focalizata – asupra deficientelor de memorie, a deficitului de atentie, a insomniilor - si pentru mai multa claritate mentala, apeleaza la Brahmi (Gotu kola)! Brahmi este o planta folosita de secole in medicina ayurvedica pentru o buna functionare a creierului si a sistemului nervos, pentru imbunatatirea starii psihice si un somn lin.Fluctuatiile hormonale fac parte din viata oricarei femei, fie ca se intampla la intrarea in adolescenta sau la trecerea spre etapa de adult, drept consecinta a ciclului menstrual sau in asociere cu menopauza. Aceste schimbari hormonale pot fi perfect normale sau pot fi consecinta unor disfunctii sau afectiuni. In ambele cazuri, insa, simptomele pot fi neplacute si greu de suportat – iritabilitate, oboseala, dureri in zona pelviana, retentie de apa, bufeuri, insomnii, anxietate, depresie. Shatavari si Ashwagandha sunt plante ce sustin sanatatea si starea de bine a femeii in toate etapele vietii prin reducerea simptomelor asociate cu menopauza, cu premenopauza si cu sindromul premenstrual. Shatavari actioneaza benefic si pentru sustinerea functiilor reproductive, fiind recomandata femeilor cu probleme de fertilitate, si pentru stimularea lactatiei fara influentarea calitatii laptelui sau efecte asupra copilului.Am vorbit despre beneficiile acestei plante pentru lupta impotriva stresului si anxietatii. Ashwagandha este o planta minunata, insa, si datorita actiunii benefice asupra unui aspect important, dar adesea neglijat, al vietii noastre: sexualitatea. In cazul femeilor, cea mai frecventa disfunctie sexuala este pierderea libidoului. Ashwaganda energizeaza organismul, reduce oboseala si iti confera o stare de bine si de calm. Cumulate, aceste beneficii dau un impuls libidoului si imbunatatesc satisfactia sexuala. Substantele active din compozitia Ashwagandha stimuleaza apetitul sexual, detensioneaza organismul si te ajuta sa te relaxezi si sa te bucuri de experiente sexuale sanatoase si satisfacatoare.Stresul, dereglarile hormonale, alimentatia dezechilibrata, anumite tratamente medicamentoase, toate au dus la inmultirea cazurilor de afectiuni ale tenului la femei de toate varstele. Exista o varietate mare de produse de ingrijire cu efecte benefice, insa pentru cele mai bune rezultate, este nevoie de actiune din interior. Neem, planta utilizata in India de peste 2000 de ani pentru proprietatile sale terapeutice si actiunea benefica in afectiuni precum acneea, psoriazisul, herpesul, eczema, purifica sangele, regleaza secretia de sebum, sustine procesele naturale de detoxifiere si reda stralucirea si luminozitatea pielii. Neem are proprietati antiinflamatoare, antibacteriene si antioxidante.Acum Ashwagandha, Shatavari, Tulsi, Brahmi si Neem sunt disponibile si in Romania in formule 100% Certificate Organic! In gama de suplimente de la ORGANIC INDIA vei gasi Ashwagandha | Antistres Natural, Shatavari | echilibru hormonal natural, gama de ceaiuri cu Tulsi (Busuioc sfant) pentru revigorare si efect antistres natural, WWB | Sanatatea femeii, formula complexa cu Shatavari, Tulsi si alte plante benefice pentru starea de bine a femeii in toate etapele vietii, Brahmi~Gotu Kola Pentru Creier si Sistemul Nervos si Deficit de Atentie si Neem | Antibiotic Natural pentru purificarea sangelui, detoxifiere si mentinerea sanatatii pielii.Toate produsele ORGANIC INDIA contin plante 100% Certificate Organic, ceea ce inseamna ca nu se folosesc pesticide sau fertilizatori sintetici in niciun stadiu al productiei, iar metodele unice de cultivare, recoltare si procesare protejeaza integritatea nutritionala a fiecarei plante din compozitie.