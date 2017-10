Onconovical si salvestrol, doua suplimente 100% naturale cu proprietati benefice asupra sanatatii organismului uman

A sosit toamna, dar nu oricum, ci cu vești bune. Dacă intrați în magazinul online bioo.ro, puteți comanda două suplimente 100% naturale, cu proprietăți benefice asupra sănătății organismului uman. Atât Onconovical , cât și Salvestrol pot fi comandate la un preț avantajos, iar transportul este gratuit.Care sunt beneficiile acestor două suplimente alimentare naturale? Le veți afla în cele urmează. Ele sunt multiple, iar organismul dvs. vă va mulțumi. Datorită acestor produse vă veți bucura de sănătate și de o calitate mult mai bună a vieții.Onconovical, de exemplu, are proprietăți benefice în ameliorarea câtorva afecțiuni canceroase și vă ajută să eliminați toxinele din organism. Pentru ca organismul să funcționeze în mod corespunzător, este foarte important să se elimine toxinele din ficat, dar și de la nivelul tractului gastro-intestinal.Specialiștii în medicină chineză îl folosesc datorită tuturor acestor beneficii extraordinare asupra organismului. Acest produs poate fi folosit atât în prima fază a bolii, cât și în faza avansată. Întărind sistemul imunitar, Onconovical ajută organismul să lupte contra bolii.De asemenea, Onconovical joacă un rol important și în echilibrarea nivelului de colesterol din sânge, în curățarea sângelui, în diabet, Alzheimer. În plus, stimulează producerea de celule NK (natural killer).Acest supliment alimentar este atât de benefic pentru organism datorită complexului de ingrediente active care se află în compoziția sa. Dintre ele fac parte aronia, ghimbirul, busuiocul, sâmburii de caise, ardeiul iute, piperul negru, ceaiul verde, cactusul, apa purificată.Acestea sunt bogate în antioxidanți, vitamina B6, C și E, enzime, magneziu, seleniu, calciu, sodiu, fier, uleiuri volatile. Au proprietăți antiinflamatoare, anticancerigene, detoxifiante, terapeutice etc.Pe lângă aceste ingrediente active, în compoziția acestui produs se mai găsesc kombucha, zeolit, polen, usturoi pudră, orz verde, vâsc, tumeric, momordica, astragalus și pudră de reishi.Onconovical este considerat cel mai puternic adjuvant contra tumorilor. Odată administrat ajută la reducerea semnificativă a dezvoltării celulelor canceroase de la nivelul plâmânilor, ficatului, esofagului etc.În urma cercetărilor pe care le-am făcut, specialiștii chinezi au reușit să ne ofere un produs cu efecte benefice asupra sănătății organismului.Așadar, luând Onconovical vă puteți întări organismul și îl puteți ajuta să lupte contra afecțiunilor grave sau să le prevină.Alături de Onconovical în lupta pentru întărirea sistemului imunitar și reducerea celulelor canceroase, stă Salvestrol. Și acest supliment alimentar are efecte extraordinare asupra sănătății organismului.Acest produs poate fi consumat și în timpul ședințelor de chimioterapie, a doua zi după ședințe. În plus, poate fi folosit ca adjuvant în orice formă de cancer.Salvestrol Shield și Salvestrol Platinum 2000, cele două produse din gama Salvestrol, stau la dispoziția celor care vor să-și protejeze sănătatea și să le folosească ca adjuvante în tratamentele diverselor afecțiuni.Salvestrol Platinum 2000 are în compoziția sa o cantitate mare de salvestroli ce au fost extrași din fructe organice de cea mai bună calitate. Salvestrolii contribuie la stoparea evoluției celulelor maligne. Acest produs este precum un citostatic natural, nu are efecte adverse dar are un rol major în distrugerea celulelor canceroase și protejarea celor sănătoase.El are capacitatea de a activa anzima CYPB1 și astfel grăbește moartea programată a celulei bolnave.Salvestrol Shield are o formulă care a fost creată special pentru stopa evoluția celulei tumorale și a întări sistemul imunitar. Dar poate fi luat de oricine dorește să se bucure de un organism sănătos care funcționează în mod corespunzător.Gama Salvestrol din care fac parte aceste două produse conține extracte de mure, afine, căpșuni, coji de mandarine. Fructele utilizarea la fabricarea acestei game sunt BIO, adică nu au suferit nicio modificare. Zilnic ar trebui să includeți astfel de fructe în dieta voastră. Consumând zilnic fructe și legume organice din abundență s-ar reface proviziile de salvestroli necesari corpului pentru a scăpa de celulele maligne.Ce sunt salvestrolii? Sunt compuși naturali pe care niște enzime specifice îi transformă în interiorul celulei canceroase în compuși capabile să le distrugă. Însă nu este suficient să vă schimbați regimul alimentar pentru a evita astfel de afecțiuni grave. Există o multitudine de factori care cauzează astfel de boli grave.De aceea, pe lângă o alimentație puteți lua și suplimente naturale precum Salvestrol și Onconovical.Așadar, pe lângă adoptarea unui regim alimentar sănătos puteți lua și astfel de suplimente. Datorită beneficiile pe care le au asupra sănătății organismului nostru, calitatea vieții vi se va îmbunătăți simțitor.Intrați pe bioo.ro, căci aici le veți găsi oricând.