Reishi - ciuperca minune care prelungeste viata, acum si in Romania!

O viață fără dureri sau afecțiuni medicale este posibilă. Cercetătorii au descoperit un remediu natural pentru toate afecțiunile corpului tău. Ciuperca „magică" Reishi îți asigură o longevitate dublată de o calitate a vieții ce atinge cote maxime.Studiile din ultimii ani au demonstrat că Acidul Ganoderic, extras din ciupercile Reishi , are capacitatea de a încetini dezvoltarea celulelor canceroase şi treptat asigură eliminarea lor din organism. Concluziile unui studiu realizat în 2011 în SUA și publicat înindică faptul că Acidul Ganoderic induce apoptoza (moartea și eliminarea sistematică a celulelor canceroase din organism) și întărește sistemul imunitar.Cunoscută pe continental asiatic de mii de ani datorită efectelor sale medicinale, ciuperca Reishi este o adevărată minune a naturii. Dacă în Antichitate Reishi era destinată doar pentru uzul familiilor regale, de câțiva ani este folosită la nivel global pentru a preveni sau trata afecțiuni ale corpului. Deşi se găseşte rar, specialiştii asiatici au început să o cultive în sere speciale pentru a extrage "elixirul vieții" şi pentru a-l oferi cât mai multor oameni.Japonezii folosesc Reishi ca tratament recunoscut împotriva cancerului, iar companiile farmaceutice din toată lumea adaugă Reishi în medicamentele antitumorale , precum MC-S. Datorită componentelor sale bioactive, Reishi poate în mod natural să ajute la prevenția sau ulterior, la lupta împotriva tumorilor cancerigene.Un studiu clinic, efectuat pe 34 de pacienți care sufereau de forme avansate de cancer a demonstrat faptul că administrarea a 1800 mg de extract polizaharidic din Reishi, de 3 ori pe zi, timp de un an, a avut rezultate uimitoare. Pacienții au înregistrat o îmbunătățire vizibilă a funcției imunitare, dar și o creștere a celulelor ucigașe (natural killer- celule responsabile cu combaterea tumorilor în organism). Folosită preventiv, ciuperca Reishi poate stopa degenerarea celulelor și apariția tumorilor.Când sistemul imunitar funcționează la parametrii optimi, poate elimina din organism orice virus sau infecție. Un sistem imunitar fortificat te ține la adăpost de vizitele la doctor și de apariția unor boli grave. Ciuperca Reishi are o gamă largă de beneficii pe care le aduce organismului uman. Pe lângă combaterea cu succes a unor afecțiuni grave, întărește sistemul imunitar, alungă anxietatea, este antialergic, regenerează ficatul și amână îmbătrânirea celulelor ADN. Ciuperca Reishi funcționează ca un stabilizator pentru toate sistemele organismului uman. În plus, fiind un produs natural, nu are efecte secundare și este non-toxic.Ciuperca Reishi, cunoscută și ca "ciuperca nemuririi", poate fi consumată sub formă de pudră extrafină sau capsule. Este recomandată o doză de 1-2 capsule pe zi, după masă. Este important de știut că ciuperca Reishi este destinată uzului medicinal și nu este un produs culinar. Prin urmare, trebuie tratat ca un supliment alimentar și nu utilizat pentru a înlocui o dietă sănătoasă.