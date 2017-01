3 antibiotice puternice pentru care NU ai nevoie de reteta

Multi virusi nu mai raspund la antibioticele clasice, din cauza folosirii acestora la scara larga. Ce e de facut in acest caz? Evident, nu inseamna ca trebuie crescuta doza de antibiotice sau ca trebuie luate mai multe tipuri in acelasi timp.Tocmai pentru a nu creste si mai mult rezistenta acestora, poti opta pentru varianta antibioticelor naturale, utile in caz de infectii virale, spre exemplu. Iata cele mai puternice antibiotice care nu necesita prescriptie medicala:Mierea este uimitoare. Atunci cand este cruda, este bogata in aminoacizi, vitamina B, minerale, enzime, antioxidanti si compusi antimicrobieni. Mierea bruta contine, de asemenea, polen de albine si propolis, care contribuie la stimularea sistemului imunitar.Mierea cruda de albine are o multime de utilizari. S-a dovedit a fi la fel de eficace precum o multime de medicamente contra tusei, atat in cazul copiilor, cat si in cel al adultilor.Accelereaza vindecarea ulcerelor piciorului in cazul pacientilor care sufera de diabet.Este folosita profilactic pentru pacientii care au suferit o operatie de cataracta, fiind mai eficienta decat compresele clasice folosite in unitatile medicale.De asemenea, este un bun analgezic local in cazul celor care au suferit o interventie chirurgicala de indepartare a amigdalelor.Atentie, insa! Mierea de albine nu trebuie administrata copiilor sub 2 ani, intrucat poate provoca botulism.Uleiul de nuca de cocos a castigat mult in popularitate in ultima vreme. Acesta este un antimicrobian care lupta eficient impotrica bacteriilor, virusurilor si fungilor. Acest efect se datoreaza in primul rand mai multor acizi grasi, printre care acidul lauric si acidul capric.Uleiul de cocos este, de asemenea, excelent pentru tratarea mai multor infectii ale pielii si a dermatitei atopice.Extractul de usturoi poate fi folosit impotriva infectiilor fungice. Combate infectiile, degajeaza sinusurile, bronhiile si plamanii. De asemenea, usturoiul este cunoscut ca antiseptic miraculos in cazurile care implica infectii la ochi, urechi, nas si gat. O cataplasma cu usturoi pusa pe talpile picioarelor este foarte buna pentru oprirea tusei si alungarea racelilor. Consumul de usturoi poate ajuta si la prevenirea bolilor arteriale.