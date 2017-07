5 boli ale vieii moderne si cum poti sa le previi

Cu toate ca datoram multe descoperirilor stiintifice si tehnicilor medicale tot mai avansate, fara de care am fi si astazi in pericol sa ne imbolnavim de tifos sau de poliomielita, traiul modern are si dezavantaje.Unele dintre aceste afectiuni nu sunt deloc usoare. Odata instalate, necesita tratament indelungat si costisitor, de aceea cea mai sigura cale de a scapa de ele este, de fapt, preventia. In timp ce unele probleme de sanatate sunt mostenite genetic si dificil de evitat, chiar si atunci cand se adopta un stil de viata sanatos, multe boli moderne pot fi tinute la distanta, tocmai pentru ca sunt determinate, in mare parte, de un trai mai putin echilibrat.Una dintre afectiunile care creeaza confuzie, prin denumirea ei, asemanatoare cu cea a altor boli cu care nu are, de fapt, prea multe in comun (artroza, arterita, artrita). Cercetarile arata ca ateroscleroza , deoarece duce la complicatii ca infarctul miocardic si accidentul cerebral. Ateroscleroza este o boala a peretilor vaselor de sange, cauzata de consumul excesiv de zahar, la care se adauga sedentarismul, fumatul si obezitatea.Gateste sanatos,redu semnificativ consumul de zahar si incepe sa iei sportul in serios.Numita adesea „boala secolului 21”, depresia poate avea cauze diverse, de la evenimente traumatizante, pana la dezechilibre chimice in organism. De foarte multe ori insa, mai ales in cazul tinerilor, depresia se instaleaza ca urmare a frustrarilor, problemelor si a unor standarde si asteptari prea inalte, care, nesatisfacute, conduc la un nivel de dezamagire greu de depasit.Daca este cauzata de o stare de nemultumire si nu este vorba despre traume sau dezechilibre pentru tratarea carora ajutorul specializat este esential, depresia poate fi evitata printr-o atitudine increzatoare si un stil de viata sanatos. Accepta-ti trecutul, fii mai blanda cu tine si redu nivelul asteptarilor, practica tehnici de relaxare si mindfulness si incearca sa te bucuri de lucrurile simple si de intalnirile cu prietenii.Desi nu intra in categoria bolilor, imbatranirea prematura, determinata de un stil de viata nesanatos, este totusi o problema tot mai intalnita, care poate grabi aparitia diferitelor afectiuni. Primele semne sunt: scaderea masei musculare, aparitia primelor riduri profunde, acumularea de grasime la nivelul abdomenului, o sensibilitate mai mare in fata bolilor cronice.Evita factorii care grabesc procesul de imbatranire - stresul, numarul redus de ore de somn, fumatul, consumul de alcool, aerul uscat in dormitor, expunerea prelungita la soare, lipsa exercitiilor fizice, alimentatia saraca in nutrienti.Diabetul de tip 2, raspandit la scara larga (in tara noastra, dar si la nivel mondial), a fost descris de multe ori ca „boala civilizatiei”. Este, deci, firesc sa se regaseasca pe aceasta lista. 90% dintre cazurile de diabet sunt de fapt reprezentate de diabetul de tip 2, care este in mare parte determinat de un stil de viata cu multe dezechilibre: alimentatie si obiceiuri nesanatoase si un nivel ridicat de stres.Ca si in cazul aterosclerozei, recomandarile tin de adoptarea unui stil de viata sanatos, un rol important jucandu-l alimentatia. Evita preparatele din comert, grasimile rafinate, dulciurile, sarea in exces, produsele de patiserie si panificatie si alcatuieste-ti un program care include toate cele trei mese zilnice recomandate.Ochii atintiti ore bune asupra monitorului computerului ajung sa sufere: inrosire, senzatie de uscaciune si usturime, vedere dubla sau incetosata, oboseala - toate acestea sunt semnelele astenopiei ocupationale (de calculator). De foarte multe ori, problemele nu se opresc insa aici, oboseala ochilor putand conduce, in timp, la slabirea vederii.Pastreaza o distanta de aproximativ 60 cm intre ochi si monitor, seteaza un nivel tolerabil de luminozitate si contrast si ia o pauza scurta, la fiecare 30 de minute, pentru a relaxa ochii.