Ai racit? Cand organismul tau raspunde cu tuse si durere, ajuta-l cu plante si miere!

Intelegerea felului in care functioneaza organismul tau, a reactiilor sale naturale si a simptomelor si indiciilor ce trebuie sa reprezinte semnale de alarma, contituie primul pas, si uneori cel mai important, catre a lua cele mai bune decizii si a face cele mai bune alegeri pentru sanatatea ta si a celor dragi.Durerea in gat este de cele mai multe ori primul simptom al unei raceli sau gripe. Apare ca urmare a raspunsului organismului la infectarea cu un virus sau o bacterie sau la o inflamatie determinata de diverse cauze. O cantitate mare de sange este trimisa catre acea zona astfel incat celulele albe si anticorpii sa ajunga mai usor si in numar mai mare pentru a lupta impotriva infectiei si pentru a stimula vindecarea. Pentru a se intampla asta, e nevoie ca vasele de sange sa se dilate. Zona afectata se umfla si pune presiune asupra terminatiilor nervoase, cauzand, astfel, durere.O alta problema e cauzata de faptul ca multe dintre reactiile de protectie ale sistemului imunitar sunt exotermice, adica se produc cu degajare de caldura. Acea caldura in exces poate distruge virusurile si bacteriile, insa in acelasi timp usuca mucoasa si provoaca iritatii si senzatia de jena sau „zgariat” in gat.Chiar daca neplacuta, chiar si tusea e mai necesara decat, poate, iti imaginai. Tusea involuntara este un reflex cu rolul de eliminare a particulelor straine, a fluidelor, a mucusului ce irita caile respiratorii.Exista doua tipuri majore de tuse: seaca si productiva. Tusea productiva apare adesea in raceli, gripe si pneumonii si e cauzata de mucusul in exces ce se scurge de-a lungul faringelui, provocand iritatii. Aceste iritatii declanseaza reflexul involuntar de tuse. Tusea seaca poate fi provocata de o afectiune a tractului respirator, dar si de expunerea la fum, praf sau alte substante iritante, nu curata caile respiratorii si poate continua mult timp dupa vindecarea afectiunii care a cauzat-o sau dupa inlaturarea cauzei.Poate cel mai important lucru de stiut despre tuse, insa, e ca nu este o afectiune in sine, ci doar un simptom, o modalitate a organismului de a raspunde la o anumita problema. Si desi, asemenea stranutului, febrei sau tremuratului, tusea e un mecanism natural de protectie, daca persista pentru mai multe zile sau saptamani e nevoie de identificarea cauzei si gasirea de solutii pentru tinerea ei sub control. Atacurile de tuse pot fi, uneori, destul de violente, iar o tuse puternica si prelungita poate cauza insomnii, dureri de cap, incontinenta urinara, hernie. Iar tusea e chiar mai dificil de suportat de catre batrani si copii, al caror sistem imunitar nu este la fel de puternic.Plecand de intelegerea felului in care functioneaza organismul nostru, dar si a beneficiilor pe care plantele le pot furniza in procesele de recuperare, Himalaya a creat Koflet, Diakof si Koflet-H, formula completa impotriva tusei si a durerilor in gat!Avand in compozitia sa Miere si o formula complexa si eficienta de plante – Busuioc sfant, Guggul, Vasaka, Lemn dulce, Vita de vie –inlatura eficient tusea, indiferent daca este productiva sau neproductiva, fara sa determine reactii adverse. Componentele active naturale din siropul de tuse Koflet reduc vascozitatea secretiilor bronsice si favorizeaza expectoratia, calmeaza iritatia bronsica si bronhospasmul. Plantele din compozitia sa au proprietati antibacteriene si antivirale, antialergice si imunostimulatoare, ce ajuta la combaterea cauzelor care au determinat tusea si durerile in gat si grabesc vindecarea. Prin efectul demulcent, Koflet ofera protectie mucoasei inflamate de la nivelul aparatului respirator, iar datorita continutului de Miere, are un gust placut, usor acceptat si de catre copii. Koflet sirop este util in caz de tuse acuta sau cronica, de natura infectioasa, alergica sau tabagica.Pentru persoanele care sufera de diabet, obezitate sau, din diverse alte motive nu pot consuma zahar, se recomanda Diakof, sirop pentru tuse si dureri in gat cu aceeasi formula eficienta de plante, insa fara Miere, zahar sau alti indulcitori., pastile de supt cu Miere si uleiuri esentiale – de Cuisoare, Cardamom si Scortisoara de Ceylon - reprezinta o solutie eficienta, comoda si placuta, usor de administrat in orice moment al zilei. Ingredientele active formeaza o bariera protectoare la nivelul mucoasei inflamate, iar prin actiunea antiseptica, antibacteriana, antifungica, antiinflamatoare, analgezica si anestezica local inlatura rapid durerile in gat, amelioreaza iritatia si calmeaza tusea cauzata de inflamatia gatului. Koflet-H vine in variante, cu 3 arome placute: de Ghimbir, de Lamaie si de Portocale.Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta medicinala utilizata este studiata si testata individual pentru eficacitate. Produsele fabricate de compania Himalaya Wellness reprezinta combinatii complexe de plante ce actioneaza sinergic pentru combaterea diverselor afectiuni, plante care sustin absorbtia substantelor active si plante care combat potentialele efecte negative, pentru formule mai rapide si mai sigure. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti, iar gama farmaceutica Himalaya este recunoscuta si recomandata in prezent de peste 300.000 de doctori si de specialisti din 90 de tari din intreaga lume.