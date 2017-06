Cum sa iti mentii ficatul sanatos

Ficatul este un organ cheie pentru buna functionare a organismului uman, avand rol in procesul de digestie, in procesul de producere a hormonilor, dar si in eliminarea toxinelor.Cum in fiecare zi suntem expusi la diferite substante toxice, de la cele din aditivii alimentari, din medicamente, coloranti, pana la cele din alcool si fumul de tigara, este important sa stim cum sa ne protejam ficatul.Consumate in exces, si alimentele grase, procesate, dar si cele bogate in carbohidrai pot suprasolicita ficatul. In timp, toate acestea pot duce la imbolnavirea acestui organ.Persoanele cu ficatul bolnav pot experimenta simptome precum oboseala accentuata, care persista pentru o perioada luga de timp, starile de greata, dureri in partea dreapta a abdomenului. Semnale de alarma pot fi aparitia febrei ( poate fi semn de hepatita virala), paloare a tenului, mancarimi ale pielii ( in special in cazul hepatitelor si cirozelor).Pentru un ficat sanatos, alimentatia sanatoasa, care sa contina legume si fructe in fiecare zi, este foarte importanta. Ceaiul verde face, de asemenea, bine ficatului. Un rol important il are si limitarea consumului de bauturi alcoolice, caci alcoolul este nociv pentru ficat. Se accepta un consum moderat de alcool, ca de exemplu un pahar de vin pentru femei si doua pentru barbati, pe zi. In limite care nu fac rau ficatului se numara si 20030 ml de tarie.O greutate pastrata in limite normale si miscarea zilnica ajuta la prevenirea aparitiei “ficatului gras”, afectiune care, in timp, se poate transforma in ciroza hepatica.Ficatul este capabil sa se regenereze singur, insa are nevoie si de ajutor. Suplimentele alimentare hepatoprotectoare pot fi o alege excelenta pentru mentinerea sanatatii ficatului.Fiterman Pharma a dezvoltat STOPTOXIN FORTE cps, pentru a oferi protectie ficatului contra efectului nociv al substanțelor toxice.Stoptoxin Forte cps, datorita compozitiei unice, pe baza de ingrediente naturale standardizate si purificate - silimarina, colina, Phyllantine:- amelioreaza simptomatologia - dureri abdominale, oboseala, anorexie, dispepsie- normalizeaza valorilor parametrilor hepatici – TGO, TGP, bilirubina, fosfataza alcalina- ajuta la detoxifierea organismului- are rol adjuvant antiviral in hepatitele virale de tip B si C.Eficacitatea terapeutica Stoptoxin Forte este confirmata in studii clinice pentru ficat gras – non alcoholic, steatoza hepatica, hepatite acute, cronice si ciroze.Stoptoxin Forte cps este un produs sigur, fara reactii adverse, usor de administrat – 2/3 capsule pe zi.