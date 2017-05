Cum sa previi infectiile urinare

Infectia tractului urinar ete o afectiune produsa de bacterii care poate afecta uretra, vezica urinara, ureterele si rinichii.Oricine poate fi afectat de o astfel de infectie, de la copii pana la varstnici, insa cea mai mare predispozitie o au femeile. Aproximtiv 50% din femei sufera, cel putin o data in viata, de o astfel de infectie. Femeile sunt mai afectatae deoarece au urtera mai scurta decat cea a barbatilor, ceea ce inseamna ca bacteriile pot patrunde mai usor.Cel mai adesea, de vina pentru aparitia unei astfel de infectii sunt bacteriile E coli, in peste 85% din cazuri.Aceste bacterii ajung in uretra, iar de aici pot ajunge la rinichi si in vezica urinara. Infectia se manifesta prin senzatie de arsura la urinare, usturime in zona genitala, uneori febra, greata si varsaturi si dureri in zona lobara ( daca sunt afectati si rinichii), dureri in zona pelvina, urina tulbure, cu miros urat. Infectia trebuie sa fie tratata inca de la primele simptome.Infectiile urinare pot aparea la nivelul uretrei ( uretrite), la nivelul vezicii urinare (cistita) si la nivelul rinichilor ( pielonefrita).Infectiile urinare pot fi epsiatate in urma unor teste care pot fi cumparate si din farmacii, cat si in urma unei analize complete de urine. In functie de tipul infectiei, medicul va stabili si tratamentul.In tratarea infectiilor urinare, cat si pentru prevenirea recidivelor, sunt de mare ajutor suplimentele naturale. Fiterman a creat Uractiv Med , capsule care contin extract de merisor, una dintre plantele cu cele mai bune rezultate in tratarea infectiilor urinare. Merisorul re proprietati antiinflamatoare si antibacteriene puternice. Capsulele mai contin si stearat de magneziu, oxid rosu de fier, dioxid de titan si celuloza.Capsulele se utilizeaza cate 1 de 2 ori pe zi, timp de cel putin 7 zile si pana la disparitia simptomelor. In tratamentul de preventie se recomanda cate 1 capsula pe zi.