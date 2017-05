Descopera Neem si beneficiile sale pentru sanatatea pielii in 10 pasi!

Neem este un arbore nativ din India, Burma si Pakistan, care creste in regiunile tropicale si semi tropicale. Poate atinge o inaltime de 15-20 de metri si este vesnic verde. Neem este folosit in medicina ayurvedica pentru prevenirea si tratarea unei game largi de afectiuni, in special al celor de piele.2. „Datorita multiplelor sale beneficii pentru sanatate, in India arborele Neem este cunoscut si sub denumirea de “Copacul Divin”, “Vindecatorul” sau “Farmacia Naturii”.Fiecare parte a arborelui Neem (seminte, frunze, flori si scoarta) are proprietati medicinale si intreaga planta este utilizata in compozitia preparatelor medicinale si produselor cosmetice.In compozitia produselor cosmetice, Neem nu actioneaza izolat, tratand superficial, ci purifica si detoxifica pielea in profunzime si sustine mecanismele de auto-vindecare ale organismului.Ayurveda considera ca Neem genereaza caldura in organism, caldura necesara pentru producerea de energie si pentru contracararea factorilor de mediu nocivi – poluare, toxine.Arborele Neem este cunoscut pentru proprietatile sale anti-bacteriene, datorita carora are actiune benefica in prevenirea inflamatiilor si a infectiilor.Neem are actiune eficienta asupra unei game largi de afectiuni ale pielii precum acneea, eczema, rozaceea sau psoriazisului. O parte dintre compusii arbustului Neem sunt asemanatori cu cei ai aspirinei, astfel ca Neem alina durerile cauzate de taieturi, arsuri si alte iritatii ale pielii.Datorita proprietatilor antiseptice, Neem actioneaza eficient asupra taieturilor minore si ranilor superficiale. Neem are proprietatea de a creste fluxul sanguin in corp, sustinand astfel crearea fibrelor de colagen ce inchid ranile.Neem stimuleaza imunitatea locala, ceea ce duce la o vindecare rapida, cu semne si cicatrici reduse.Extractul de Neem elimina bacteriile ce cauzeaza acneea, reduce inflamatiile si diminueaza roseata ramasa in urma acneei, chiar daca aceasta din urma este vindecata de mult timp. Gama Neem de la Himalaya cuprinde produse cosmetice pentru fiecare pas necesar pentru ingrijirea completa a tenului cu tendinte de ingrasare: exfoliere, curatare in profunzime, protectie antibacteriana.siau formule blande, create pentru a fi utilizate ori de cate ori simti ca tenul tau are nevoie de o improspatare. Tenul este curatat de impuritati, iar extractul de Neem regleaza secretia de sebum si mentine senzatia de prospetime pe durata intregii zile.Pentru curatarea in profunzime a tenului, folosestesi. Granulele fine de sambure de caise indeparteaza celulele moarte, iar Neem are actiune antibacteriana. Pentru ingrijirea corpului si a manilor, Himalaya a creat, un produs cu o baza vegetala, ce curata delicat pielea mainilor si a corpului, lasand-o proaspata si placuta la atingere.Toate produsele Himalaya sunt supuse cercetarii timp de mai multi ani si fiecare planta utilizata este atent selectionata, studiata si testata individual pentru eficacitate. Departamentul de Cercetare si Dezvoltare al companiei Himalaya este alcatuit din peste 200 de specialisti – medici, biochimisti, farmacisti. Gama de cosmetice Himalaya contine produse cu ingrediente active 100% naturale din plante, rezultate ale imbinarii dintre principiile ayurvedice si tehnologia avansata. Himalaya a descoperit si a introdus in domeniul cosmetic plante cu proprietati benefice inedite din flora himalayana, foarte putin cunoscute in Europa, pentru a desavarsi cele 4 categorii distincte ale gamei de ingrijire personala: ingrijirea parului (sampoane, balsamuri, masti, tratamente), ingrijirea fetei (masti, exfoliante, creme, demachiante, lotiuni tonice), ingrijirea corpului (creme, sapunuri, lotiuni), igiena orala (paste de dinti) si, bineinteles, o categorie distincta si speciala: ingrijire naturala pentru copii.