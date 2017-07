L-Carnozina - combate imbatranirea prematura

Ce-ai face daca ai sti ca exista o solutie care sa dea timpul cu 10 ani inapoi?L-Carnozina este o dipeptida, o combinatie de doi aminoacizi legati - histidina si beta alanina - cu cea mai mare concentratie in tesutul cerebral, stomac, rinichi, muschi, inima si piele.Beta alanina impiedica organismul sa acumuleze substante toxice, are rol in transferul azotului spre ficat si intensifica metabolizarea glucozei. Histidina are rol important in producerea globulelor rosii si albe si in refacerea tesuturilor si protejarea tecii de mielina a celulelor nervoase.Actiunea L-Carnozinei asupra creierului este una remarcabila. Ea hraneste celulele nervoase accelerand functiile cerebrale, impiedica acumularea neurotoxinelor si stimuleaza producerea de neurotransmitatori.Glicozilarea este un proces devastator ce apare odata cu trecerea timpului si prin care tesuturile (in special cele ale sistemului nervos) sunt distruse ireversibil prin combinare cu moleculele de zahar. L-Carnozina este un agent anti-glicozilare ce actioneaza asupra tesuturilor si celulelor – in special asupra celor ale sistemului nervos si ale cristalinului.L-Carnozina neutralizeaza radicalii liberi, ajuta organismul sa repare sau sa elimine proteinele deja distruse de glicare si oxidare.Astfel, prin compozitia sa, L-Carnozina este un antioxidant puternic cu rol in regenerare a celulelor si prevenirea imbatranirii premature, prelungind chiar durata de viata.Celebrul Dr. Oz a denumit L-Carnozina “suplimentul miraculos care te intinereste cu 10 ani”.Odata cu inaintarea in varsta, nivelul de carnozina din organism descreste cu 60% cauzand scaderea vitalitatii. De aceea, pentru mentinerea tineretii si a nivelului de energie Dr. Oz recomanda administrarea suplimentelor cu L-Carnozina.Studiile au aratat ca administrarea de L-Carnozina (500 mg) de doua ori pe zi timp de trei luni are ca efect reducerea ridurilor, imbunatatirea aspectului pielii si a functiilor creierului.In cazul femeilor, Dr Oz recomanda administrarea suplimentelor cu L-Carnozina dupa varsta de 30 de ani pentru mentinerea tineretii si a femininattii, atenuarea ridurilor si pentru recapatarea stralucirii pielii, pentru imbunatatirea vederii si mentinerea tonusului general dar si ca masura preventiva impotriva dementei.Un studiu desfasurat in Rusia pe soareci a aratat ca la 44% dintre soarecii carora li s-a administrat L-Carnozina s-a observant o prelungire a duratei de viata cu 20%. Mai mult, soarecii batrani aveau aspectul blanei mai sanatos si erau mai vioi decat cei carora nu li s-a administrat aceasta substanta.Tot in Rusia exista picaturi de ochi ce contin carnozina 5% care au primit avizul Ministerului Sanatatii pentru a fi folosite in aplicatii clinice. In urma unor studii clinice pe 109 pacienti, s-a descoperit faptul ca aceasta substanta are efecte pozitive in tratamentul eroziunii corneei, keratita topica si keratopatia buloasa.- Imbunatatirea simtului olfactiv- Mentinerea presiunii arteriale la nivel normal- Mentinerea miocardului sanatos (creste contractile miocardice si imbunatateste rezistenta muschiului inimii)- Combaterea depunerilor de colesterol si combaterea dezvoltarii aterosclerozei, ischemiei, hipoxiei- Mentinerea nivelului sanatos al glicemiei si reducerea complicatiilor date de concentratia mare de glucoza din sange- Cresterea rezistentei la efort muscular, reducerea senzatiei de oboseala a muschilor, refacerea fibrelor musculare de pe urma antrenamentelor solicitante, combaterea tulburarilor neuromusculare- Eliminarea metalelor grele toxice din organism- Grabirea vindecarii ranilor si intinerirea pielii- Efect antiinflamator, anticancerigen,- Prevenirea depresiei, a bolilor Alzheimer, Parkinson si aautismuluite astepta cu sanatatedin natura®