Pretuieste sanatatea creierului!

Ai de asimilat foarte multa informatie intr-un timp relativ scurt? Te pregatesti pentru examene? Ai nevoie de un aport nutritiv care sa iti mareasca eficienta mentala, capacitatea de invatare si puterea de concentrare/memorare.Creierul contine grasimi esentiale, proteine si fosfolipide ce pot fi afectate de actiunea radicalilor liberi sau a altor factori nocivi precum fumatul, stresul, alcoolul sau diverse substante poluante.Din fericire, exista suplimente alimentare ce au capacitatea de a atenua actiunea tuturor acestor factori nocivi si de a sustine si imbunatati sanatatea creierului, ajutandu-ne sa ne putem concentra mai bine si sa gandim mai rapid si mai limpede.Mai mult, efectele suplimentelor alimentare sunt potentate atunci cand se regasesc in combinatii ce stimuleaza si revigoreaza memoria.este o astfel de compozitie unica, patentata, de neuronutrienti atent selectati si dozati pentru accelerarea tuturor functiilor cerebrale. Complexuleste uncu efecte benefice asupra celulei nervoase.concentrat din compozitia Memory Max revigoreaza creierul, sustinand functionarea normala si incetineste imbatranirea lui.Acizii grasi esentiali (EPA- acid eicosahexaenoic, DHA- acid docosahexaenoic) se regasesc in creier, membrane celulare si neuronale in proportie de 60% si au rolul de a reface structura membranelor celulare si de a restabili mobilitatea si functionalitatea lor. In acelasi timp acizii grasi esentiali contribuie si la buna functionare a inimii. Deci, pe langa un creier limpede, vei avea si o inima sanatoasa si un tonus bun.L-Carnozina din compozitia MemoryMax este o combinatie de doi aminoacizi legati impreuna - histidina si beta alanina - cu cea mai mare concentratie in creier.Aceasta combinatie accelereaza functiile cerebrale si previne acumularea neurotoxinelor, mentine nivelul normal al neurotransmitatorilor, protejeaza creierul impotriva imbatranirii, prin neutralizarea radicalii liberi, imbunatateste vederea si intarzie aparitia ridurilor.De asemenea, L-Carnozina creste nivelul BDNF (factor neurotrofic derivat din creier) un tip de hormon al carui nivel scazut creste riscul bolilor neurodegenerative precum dementa si Alzheimer.sunt fosfolipide (grasimi “inteligente”) importante pentru producerea tecii de mielina (o componenta a celulei nervoase , o substanta alba de natura lipo-proteica, cu 80% lipide si 20% proteine)Atunci cand mielina este distrusa (demielinizare) sau se inflameaza, este incetinit sau intrerupt fluxul normal al impulsurilor nervoase la nivelul sistemului nervos central, aparand scleroza multipla.De asemenea, Fosfatidil colina si Fosfatidil serina au un rol esential in producerea acetilcolinei (neurotransmitator), precum si in procesul de metilare ce are ca scop eliberarea gruparilor de metil, oferind creierului capacitatea de a se adapta.sustin sanatatea psihica, reduc oboseala si extenuarea, mentin functiile cardiace, intaresc sistemul nervos si dezvoltarea intelectului la copii, protejeaza celulele impotriva stresului oxidativ.Suplimentul alimentar- mareste eficienta mentala- stimuleaza functionarea conexiunilor interneuronale- creste puterea de concentrare- accelereaza procesul de invatare si coordonarease recomanda a fi administrat in situatii de efort intelectual intens, in cazul in care te confrunti cu probleme de memorie, de atentie si concentrare sau de oboseala cronica, anxietate ori depresie.contribuie la imbunatatirea functiilor cerebrale in cazul bolilor neurodegenerative grave precum Alzheimer, Parkinson, dementa, senilitate sau paralizie faciala.Cosmo Pharm te asteapta cu sanatate din natura®!