Totul despre alunite. Cand e obligatorie vizita la medic

Daca “toamna se numara bobocii”, primavara se numara alunitele si negii. Pana cand soarele va straluci dominator pe cer, avem timp sa apelam la control de specialitate, pentru a ne asigura de natura acestor formatiuni ale pielii. Clinica Kalina ( www.kalina.ro ) propune in luna martie Campania “Cu alunitele la control”, timp in care medicul chirurg Vasile Falca va efectua evaluari gratuite (programari de luni pana vineri la tel.0744 589 433).Dr. Vasile Falca: Alunitele sunt formatiuni tumorale, care provin din transformarea celulelor dermice, care la randul lor pot fi benigne sau maligne. Alunitele pot fi colorate (hipercrome) sau hipocrome (de culoarea pielii). Culoarea se datoreaza celulelor care produc melanina, adica melanocitelor. Coloratura intensa nu intotdeauna explica periculozitatea formatiunii, criteriile fiind marginile neregulare, cresterea exofita a formatiunii, ulceratii s.a. Negii sunt de natura virala, etiologia lor este un virus, care patrunde in derm si se dezvolta. Negii de regula nu sunt cancerosi.Dr.Vasile Falca: Factori favorizanti pentru cancerul de piele al melanomului sunt: varsta inaintata, expunerea la soare si solar, predispozitia genetica, conditii meteo nefavorabile s.a. Netratat la timp, are o evolutie fulminanta, cu eminare rapida, metastaze multiple, care duc la diverse complicatii, ulterior la deces! Diagnosticat in faza incipienta, melanomul nu pune viata in pericol.Dr.Vasile Falca: Nu exista termen precis pentru evolutia melanomului. Din acest motiv alunitele colorate trebuie monitorizare (cartografiate-poze), examen dermatoscopic la 6 luni, 1 an, dar cel mai bine, pentru linistea atat a pacientului, cat si a medicului, recomand sa fie inlaturate.Dr.Vasile Falca: Nu trebuie sa asteptam malignizarea formatiunilor tegumentare, intrucat ne poate scapa momentul oportun pentru eradicarea acestei boli crunte. Vizita la medic trebuie sa devina un obicei regulat, de ex. inainte de a pleca in vacanta sau daca observam ca aceste formatiuni sangereaza, supureaza, cresc rapid in dimensiuni, isi intensifica coloritul s.a.Dr.Vasile Falca: Da, deoarece sistemul imunitar functioneaza. Daca o alunita/neg se usuca si cade de la sine, pe piele ramane o coloratie.Dr.Vasile Falca: Cu sau fara tratament protectia solara este necesara in fiecare zi! Expunerea excesiva la soare lasa urme nedorite asupra pielii, cat si a intregului organism. Din aceste motive se recomanda expunerea la soare in orele diminetii si seara tarziu, dar si in aceste perioade trebuie sa folosim creme de protectie solara. Traumatismele formatiunilor tegumentare provoaca sangerari intense, greu de oprit, asa ca acest lucru este un motiv in plus pentru a le inlatura definitiv! Petele care raman dupa caderea alunitelor, de asemenea, se recomanda a fi inlaturate, din motive estetice, cat si din posibilitatea transformarilor nedorite.Dr.Vasile Falca: Evaluarea clinica si dermatoscopica, localizarea si particularitatile formatiunilor se excizeaza formatiunea tumorala, iar ulterior se face examen histopatologic, care confirma sau infirma diagnosticul de melanom! Pacientul intra in programul de tratament sub indrumarea medicului oncolog, doar daca se confirma diagnosticul de melanom! Exista oameni care considera ca dupa indepartarea unui melanom pe cale chirurgicala, durata de viata a pacientului scade.Dr.Vasile Falca: Daca se excizeaza cu margini de siguranta formatiunea tumorala, atunci acest lucru nu se reflecta asupra duratei de viata a pacientului. In cazul confirmarii diagnosticului de melanom, tactica de ingrijire ulterioara a pacientului este stabilita de catre medicul oncolog.