Uractiv Dren, remediu pentru retentia de apa

Stim cu totii cat este de importanta mentinerea sanatatii aparatului urinar, a functiei renale, dar si eliminarea toxinelor din organism.In caz contrar, pot aparea probleme de sanatate precum sindromul picioarelor grele, retentia de apa. Cele mai predispuse persoane la astfel de probleme de sanatate sunt varstnicii, femeile insarcinate, cei care au obiceiul sa consume sare in exces sau care nu se hidrateaza corect (cel putin doi litri de apa). Retentia de apa apare si in cazul persoanelor care sufera de insuficienta renala si tulburari hormonale.Canicula poate, de asemenea, sa influenteze retentia de apa a organismului. Si daca stam prea mult in picioare creste gradul de risc pentru aparitia retentiei de apa. De aceea, nu este de mirare ca seara, cand ajungem acasa, ne simtim picioarele grele si obosite. Sindromul picioarelor obosite poate fi si un simptom care insoteste diabetul. Insuficienta venoasa, cum este cunoscut in termeni medicali sindromul picioarelor obosite, se poate accentua pe canicula, dar si in cazul celor care fac exces de bauturi alcoolice. Mersul pe tocuri poate si el sa accentueze senzatia de disconfort.Daca urmezi un tratament cu medicamente contra hipertensiunii arteriale, antidepresive sau analgezice acestea pot avea drept efect secundar retentia de apa. Daca apare acest simptom, este recomandat sa vorbesti cu medicul sau farmacistul.Ca sa previi aparitia acestei probleme sau sa o reduci, ai grija, in primul rand, la alimentatie. Este ideal sa consumi cu moderatie alimente sarate si procesate, dar si dulciuri. Ideal este sa nu consumi mai mult de 2.300 mg de sare pe zi.Ai grija sa ai o alimentatie cat mai variata, bazata pe legume si fructe proaspete, in fiecare zi. Sportul, practicat cu moderatie, este, de asemenea, recomandat. Poti face jogging, tenis, inot sau poti merge pe jos, cel putin 30 de minute pe zi. Retentia de apa mai poate fi combatuta si cu ajutorul drenajului limfatic.In cazul picioarelor obosite, iti va fi de mare ajutor sa stai cu picioarele ridicate, seara, inainte de culcare, pentru ca ajuta la o mai buna circulatie a sangelui. Mai pot ameliora acest simptom si baile caldute din plante precum menta sau socul. Un efect benefic il are si masajul usor cu uleiuri esentiale precum uleiul de menta, uleiul de rozmarin, cel de cimbrisor si de lavanda.Uractiv Dren este un supliment alimentar care ajuta la eliminarea din organism atat a surplusului de apa, cat si a substantelor nocive, rezultate din procesele metabolice, datorita cresterii fluxului urinar.Uractiv Dren este un produs natural, preparat din extracte vegetale standardizate, special conceput pentru eliminarea din organism a apei in exces. Uractiv Dren favorizeaza drenajul apei din țesuturi si contribuie astfel la eliminarea senzatiei de picioare grele si obosite, impiedica formarea edemelor, favorizează eliminarea din corp a apei in exces si, odata cu aceasta, a compusilor nocivi, ajutand la detoxifierea organismului.