Va dor articulatiile? Folositi Lyprinol si Genacol pentru a scapa de durere

Vă dor articulațiile și nu știți ce remedii să mai încercați pentru a scăpa de durerile extrem de supărătoare? Dacă intrați în magazinul online bioo.ro, veți descoperi două produse care, dacă sunt folosite în mod corespunzător, reduc semnificativ durerile articulare.Este vorba de Lyprinol și Genacol , două produse 100% naturale, cu beneficii multiple. De exemplu, Lyprinol este cunoscut drept un antiinflamator natural foarte puternic, cu beneficii nu doar în ceea ce privește durerile articulare.Acesta are un rol important și în sănătatea sistemului osos, contribuind la menținerea sa. De asemenea, ajută la buna funcționare a sistemului respirator, la menținerea sănătății organismului, a sistemului imunitar, endocrin și limfatic, muscular și tegumentar, nervos, cardiovascular etc.După cum se poate observa, pe lângă faptul că ajută organismul să lupte contra durerilor provocate de artrită și inflamații, contribuie la eliberarea căilor respiratorii și crește potențial funcția creierului.Totodată ușurează mișcarea și respirația prin normalizarea inflamației de la nivelul articulațiilor și căilor respiratorii.Fiind un antinflamator natural nu are efecte adverse precum au alte inflamatoare convenționale. Lyprinol acționează asupra inflamației în mod natural. Acesta este unul din motivele pentru care este folosit de persoane din lumea întreagă.De foarte mulți ani este folosit de cei din SUA, Canada, Asia, Australia, Europa, și nu a apărut niciun efect secundar.Datorită ingredientelor din compoziția sa, Lyprinol este cunoscut în prezent ca fiind cel mai puternic și eficient antiinflamator. Acesta cuprinde o combinație rara de grupuri de lipide și acizi grași polinesaturați unici cu Omega-3.Există 5 clase de lipide în compoziția sa: lipide polare, steroli, trigliceride, acizi grași și esteri de sterol. Efectul său antiinflamator puternic se datorează și concentrație de extract de scoică verde. Această scoică este cunoscută ca având efecte antiinflamatoare foarte puternice asupra articulațiilor. Ea se găsește în Noua Zeelandă și este cunoscută sub denumirea științifică de Perna canaliculus. Midiile reduc inflamația din organism și contribuie la prevenirea eventualelor complicații care ar putea să apară din cauza reumatismului degenerativ.De îndată ce luați Lyprinol veți observa efectul antiinflamator al extractului de scoică cu cochilie verde.Așadar, dacă suferiți de sensibilitate articulară, artrită, osteoartrită, dacă vi se umflă picioarele și mâinile, membrele sunt mai rigide, intrați pe bioo.ro și achiziționați-vă Lyprinol sau Genacol, care este o formulă naturală bazată pe colagen 100% pur. Și acest supliment alimentar se adresează persoanelor cu probleme articulare.Datorită conținutului de aminoacizi, Genacol sprijină producția de colagen din corp și joacă rolul de matrice unică în corp. Are acțiune atât la nivelul pielii, cât și al cartilajelor, oaselor, tendoanelor, mușchilor și articulațiilor.Persoanele care au folosit hidrolizat de colagen 1200mg/zi pe o perioadă de 12 săptămâni au putut constata că la nivelul articulațiilor durerea a scăzut semnificativ. Astfel, aceastea au devenit mai mobile, mai flexibile, iar persoanele au avut mai multă libertate de mișcare.În plus, Genacol este foarte bun și la coxatroză, artroză, recuperarea mai rapidă în caz de accidente sau fracturi etc. De asemenea, persoanele care iau Genacol se bucură de un somn mai odihnitor. Totodată menține elasticitatea și fermitatea pielii, crește tonusul muscular, ajută sportivii să se recupereze mult mai rapid și fără efort.Acest supliment alimentar natural are în compoziția sa și vitamina C (10mg per capsulă), una din vitaminele cu rol important în procesul de sinteză de colagen și un puternic efect antioxidant.Genacolul este singurul produs existent pe piață care are capacitatea de a stimula sinteza principalelor cinci tipuri de colagen. În plus, nu prezintă niciun efect advers. Este o substanță sigură, care aprovizionează organismul cu elementele nutritive necesare atunci când el depune eforturi pentru formarea colagenului.Acest supliment nutritiv contribuie și la formarea țesutului conjunctiv. Dacă este folosit în mod regulat are efecte extrem de benefice în corpul uman.Spre deosebire de alte produse pe bază de colagen, Genacol este un complex bioactiv hidrolizat care are la bază o tehnologie secvențială patentată AminoLock. Folosind o astfel de tehnologie, această formulă include un complex de mai multe secvențe de aminoacizi care au capacitatea de a activa sinteza tuturor tipurilor de colagen. Produsele clasice pe bază de colagen pot stimula doar producția de colagen de tip II (cartilaj și structura ochilor).Datorită acestei tehnologii folosite, Genacol este mult mai eficient asimilat la nivelul intestinelor. Așadar, efectele sale vor fi vizibile în scurt timp de la administrare.Pentru a vă bucura de efectele sale și de cele oferite de Lyprinol intrați pe bioo.ro, achiziționați aceste două produse naturale și folosiți-le.