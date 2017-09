Vita Crystal, cel mai mare producator european de flavonoide, va ofera Flavin 7

Vita Crystal este un lider european în producția de flavonoide . Produsele pe care această companie le pune la dispoziția clienților săi sunt bogate în flavonoide.Flavonoidele sunt antioxidanți naturali care se găsesc în plante și care joacă un rol foarte important în protejarea organismului nostru. De asemenea, acești antioxidanți combat stresul oxidativ și înlătură efectele negative ale radicalilor liberi.Vita Crystal pune la dispoziția clienților săi produse cu o cantitate mare de flavonoide.Produsele Vita Crystal pot fi folosite de persoanele care doresc să-și detoxifice organismul, să-și întărească sistemul imunitar, să consume produse naturale 100%, care nu conțin E-uri sau tot felul de chimicale sau de persoanele care vor să se bucure mereu de sănătate. De asemenea, aceste produse pot fi consumate și de persoanele care au înțeles că este mai bine să previi o afecțiune decât să tratezi o boală, care vor să-și îmbunătățească calitatea vieții și să ofere organismului un plus de vitamine și minerale.Persoanele care suferă de cancer, de diabet, de leucemie, scleroză, afecțiuni circulatorii, inflamații, pot folosi cu toată încrederea produsele Vita Crystal, deoarece acestea sunt produse naturiste certificate. Prin urmare, nu trebuie să se preocupe de proveniența lor.Din nefericire, cantitatea de oligoelemente, minerale și vitamine din fructe a scăzut extrem de mult. Organismul nostru are nevoie în permanență de fructe și legume pentru a se bucura de sănătate. Zilnic are nevoie de bioflavonoide, de minerale și vitamine, dar pentru a i le asigura ar trebui să consumăm cantități mari de fructe pe lună, ceea ce nu se întâmplă.De aceea, suplimentele nutritive care conțin bioflavonoide, minerale, vitamine etc., devin necesare. Vita Crystal vi le pune la dispoziție oricând.Unul din produsele pe care această companie îl produce este Flavin 7 . Acesta este extrem de eficient în prevenirea cancerului de orice formă, dar și în ameliorarea simptomelor după ce cancerul s-a instalat deja. De asemenea, odată administrat poate reduce efectele negative ale șendințelor de chimioterapie și radioterapie.Studiile au demonstrat faptul că Flavin 7 este foarte bun și în ameliorarea simptomelor unor afecțiuni cardiovasculare (tulburări cardiace funcționale, accidente vasculare celebrale etc.).Flavin 7 face parte din gama de debut al acestei companii. El a evoluat în același timp cu compania și a ajutat foarte mulți consumatori de-a lungul anilor să se bucure de o viață sănătoasă.Dorind să ofere oamenilor produse de calitate superioară, Vita Crystal a investit constant în tehnologia de producție, gama Flavin 7 fiind acum realizată prin intermediul nanotehnologiei, care potențează calitățile acestui produs.Fiind îmbunătățit permament pentru a deveni din ce în ce mai eficient, Flavin 7 poate fi achiziționat în diferite variate.Există varianta de 500 de ml îmbogățită cu particule de hidrogen. Acestea fac posibilă asimilarea mai bună a sa și oxigenarea mai în profunzime a celulelor.Flavin 7 200 ml, Flavin 7 16x100ml, 16x200ml, 32x200ml este o formulă concentrată îmbogățită cu hidrogen și îndulcită cu stevie. Această variată este foarte apreciată de cei care o consumă.Acest produs poate fi folosit preventiv de persoanele de orice vârstă. Este un supliment natural lichid, care este asimilat foarte rapid de organism, efectele sale fiind vizile la scurt timp de la adiministrare.Odată administrat acest supliment natural, organismul are capacitatea de a se reface și de a lupta contra virușilor, bacteriilor și acțiunii radicalilor liberi.Datorită faptului că este bogat în antioxidanți și are efect antiflamator, Flavin 7 împiedică evoluția celulelor bolnave, de orice tip (pulmonare, osoase, musculare, hepatice, renale).Beneficiile Flavin 7 sunt binecunoscute de către toți care îl consumă în mod constant: - este un bun cardioprotector, hepatoprotector, imunostimulator și antioxidant;- contribuie la reducerea riscului apariției arterosclerozei;- protejează organismul contra trombozei;- are efect antitumoral- poate fi administrat atât profilactic cât și terapeutic, ca adjuvant în caz de tumori hepatice, mamare și ale sistemului limfatic;- joacă un rol important în reducerea efectelor secundare ale ședințelor de chimioterapie, radioterapie și citostatice;- datorită concentrației de hidrogen din compoziția sa, odată administrat are loc o bună oxigenare a sângelui și creierului-prin urmare, este eficient în cazul unor afecțiuni ale sistemului nervos precum Parkinson, Epilepsie, Alzheimer;- îmbunătățește performanțele persoanelor care practică sport, crescând rezistența la antrenamentul fizic intens și ajutându-le să se recupereze mult mai ușor și rapid după un astfel de antrenament etc.Așadar, dacă doriți ca organismul vostru să se bucure constant de sănătate, Flavin 7 produs de Vita Crystal, este soluția ideală.