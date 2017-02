DA si NU dupa o partida de amor. Ce trebuie si ce nu trebuie sa faci

Lubrifiantii si microbii de pe maini pot creste riscul unei infectii bacteriene. De aceea, este recomandat ca, dupa sex, sa se efectueze o toaletare riguroasa cu apa si sapun non-parfumat. Curatarea interna nu este necesara, intrucat vaginul are propriul sau ciclu intern de curatare.Relaxarea pe care o presupune actul sexual este completata de o baie calda, in care poti adauga uleiuri esentiale. Uleiul de cocos va ajuta la hidratarea pielii din zona exterioara vaginului.Dupa efortul depus in timpul contactului sexual, hidratarea este absolut necesara. Unul sau doua pahare cu apa vor ajuta la restabilirea echilibrului hidric si va preveni dezvoltarea unor infectii urinare.Iaurtul si alte alimente fermentate contin aceleasi bacterii bune precum cele care se gasesc in vagin. Consuma astfel de alimente dupa o partida de amor pentru a reface cantitatea de bacterii bune de care organismul are nevoie.E ca si cum i-ai transmite ca vrei sa scapi cat mai rapid de orice urma lasata pe trup. Aceasta ar putea fi o adevarata ofensa adusa partenerului care ar putea strica atmosfera.In loc sa iti mai mangai partenerul pret de cateva minute, pui mana pe telefon si incepi sa iti verifici contul de Facebook. Nu e deloc o idee buna fiindca nu transmiti deloc faptul ca te-ai simtit bine si ca esti relaxata. Deconectarea aceasta brusca de partener tradeaza superficialitate.Nu ii povesti niciodata iubitului tau inainte de a face sex despre secretiile tale vaginale abundente sau despre faptul ca ai candidoza sau infectie urinara. II va pieri tot cheful de sex si va avea o imagine groteasca in minte.