De cate ori trebuie sa faci sex dupa 35 de ani

Multe femei sunt surprinse sa afle faptul ca testosteronul, hormonul dorintei, incepe sa scada inca inainte de 30 de ani. Nimic rau in asta. Din contra, ai sansa sa te bucuri mai intens de experienta acumulata pana in acest moment.Statisticile intreprinse in acest domeniu arata ca, in gereral, un cuplu de 30 de ani are aproximativ doua-trei raporturi sexuale pe saptamana, frecventa acestora scazand pe masura ce trec anii.Este absolut normal ca un cuplu de 40 de ani sa nu mai faca sex cu aceeasi frecventa cu care ar face un cuplu de 20 de ani.Astfel, potrivit specialistilor, frecventa de aproximativ 3-4 ori pe saptamana este posibila in jurul varstei de 20 de ani. La 35 de ani se ajunge la 2-3 contacte saptamanale, iar la 45 de ani la maxim doua. La 60 de ani insa, cel mai adesea, oamenii au un raport sexual pe saptamana.Medicii specialistii in obstetrica-ginecologie spun ca un barbat tanar poate avea raporturi sexuale zilnice sau chiar de mai multe ori pe zi. Pe masura ce trece timpul insa, ii va fi mai dificil sa se mentina in forma.In ceea ce le priveste pe femei, varsta de 35 de ani este ideala pentru sex. Un studiu publicat in Jurnalul Asociatiei Britanice a Chirurgilor Urologi, citat de huffinghtonpost.com, arata ca femeile cu varsta intre 18 si 30 de ani sunt afectate de lipsa orgasmului (54%), dar si lipsa dorintei sexuale (36%), fapt care in jurul varstei de 35 de ani se schimba. Femeile capata mai multa incredere in sine si se bucura mai mult de o partida de amor.