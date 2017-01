Te ocoleste seara de seara? 4 motive pentru care nu mai are chef de sex

Iata cateva dintre posibilele motive care pot duce la serpingere si, implicit, la mai putin sex:Se retrage printre lucrurile lui si abia daca mai discutati. Lipsa aceasta de conexiune poate fi dureroasa. Incearca sa ii sugerezi ca ti-ai dori mai multa intimitate, fiindca s-ar putea sa nici nu realizeze ca iti lipseste. „Se pare ca ne petrecem tot mai mult timp departe unul de celalalt. Stiu ca esti obosit, dar imi este dor sa stam impreuna. Poate am putea face ceva relaxant impreuna”. Gaseste apoi ceva ce va place amandurora. Poate sa cititi fiecare cate o carte in timp ce stati sprijiniti unul de celalalt sau sa beti cate un pahar de vin ori sa gasiti un show tv care sa va placa si tie si lui. Sansele de a petrece momente intime cresc substantial.Iti mai amintesti cand ati facut amor chiar in bucatarie pentru ca asa v-a venit chef? Ei bine, asta inseamna spontaneitate, iar barbatii adora asta. Sunt ai degraba incitati de un gest erotic facut ca si cum ar fi ceva normal decat de partida de amor care parca trebuie bifata ca sa dea bine la total. Imbraca-te ca si cum ai fi gata sa iesi in oras si asteapta-l asa cand vine de la munca. Pregateste ceva bun de mancare si transforma atmosfera intr-un intima, placuta. Nici nu iti dai seama ce impact va avea asupra sa!Exista in cultura noastra o atractie pentru barbatii cu abdomen plat si eventual cu patratele obtinute la sala. Iar barbatii stiu si ei asta. Daca partenerul tau a capatat un pic de burta, e posibil ca acest lucru sa ii strice pofta de sex tocmai pentru ca isi imagineaza ca nu mai arata deloc atragator pentru tine. Lasa-i de inteles ca inca iti face inima sa bata cu putere. O plimbare de seara in doi va poate ajuta sa va recastigati increderea unul in celalalt. Mergi mai departe de atat. Roaga-l sa iti faca un masaj. Tu, stand cu fata in jos, dezbracata, ii vei starni cu siguranta simturile. In plus, este o pozitie din care nu ii vezi formele rotunjoare capatate, astfel ca nu are motive sa se rusineze.E foarte important ca, o parte din zi macar, telefonul si computerul sa stea departe, asa incat sa va puteti focusa unul asupra celuilalt. Totusi, e important sa ramai flexibila atunci cand datoria il cheama, intrucat responsabilitatea ii ofera constiinta valorii sale, ii creste stima de sine, iar acest lucru se va rasfrange intr-un mod pozitiv asupra intregii relatii.