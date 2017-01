De ce iti strigi pe nume fostul iubit in timp ce faci amor

"Cand esti intr-o stare de euforie, evoci lucruri care iti amintesc de alte lucruri, intrucat te gasesti intr-o situatie repetitiva, ti se intampla lucruri de care ai mai avut parte in trecut", explica dr. Jim Pfaus, citat de independent.co.uk.In mod inevitabil, in timpul unei partide de amor, in creier sunt rascolite amintiri de la intalniri sexuale anterioare.Poate parea drept o insulta uriasa sa pronunti in acel moment numele fostului partener, intrucat sunt clipe intime, foarte vulnerabile, insa in realitate este un lucru bun."Sa presupunem ca partenerul de cuplu a avut o iubita foarte speciala, care l-a facut sa se simta foarte bine, sa traiasca adevarati fiori. Atunci cand va retrai aceleasi senzatii sexuale, un orgasm de calitate, va asocia aceste trairi cu persoana care l-a mai facut sa le simta si ii va pronunta, involuntar, numele", explica Pfaus.Asadar, atunci cand partenerul te striga, in mod gresit, pe nume in timp ce faceti sex este tocmai pentru ca il faci sa se simta foarte bine si ii starnesti senzatii tari, pe care le-a mai experimentat.Potrivit expertilor, in timpul orgasmului, creierul intra intr-o stare de relaxare, ducand la o lipsa a sentimentelor emotionale. Este, ceea ce se spune in limbaj popular, „pierderea mintilor”.