5 semne ca a facut sex cu o seara in urma

Atunci cand un barbat a avut parte de o noapte furtunoasa, il vei surprinde a doua zi fluierand fara niciun motiv si nu vei reusi nicicum sa ii stergi zambetul relaxat de pe chip. Dar in cazul unei femei?Cu cat viata sexuala a unei femei este mai activa, cu atat corpul ei elibereaza mai mult feromoni, mesageri chimici pe care simtul mirosului ii identifica, fiind excitanti pentru sexul opus. In cazul unei femei care a facut amor, acesti feromoni eliberati ii vor determina pe barbati sa devina mai interesati de ea.Femeile poate ca nu fluiera, asa cum fac barbatii cand sunt fericiti si relaxati, doar ca zambesc si simt nevoia sa cante, sa danseze. Un studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea din Colorado arata ca frecventa activitatii sexuale creste perceptia de sine a fericirii. Studiul, care a analizat peste 15.000 de persoane, a constatat ca cei care au marturisit faptul ca au facut sex de doua pana la trei ori pe saptamana aveau 55% mai multe sanse de a raporta un nivel mai ridicat de fericire decat respondentii care au avut parte mai rar de relatii sexuale.In timpul sexului, corpul sufera o serie de schimbari. De exemplu, muschii se detensioneaza si fluxul de sange crestte in toate zonele corpului. Asa apar ceea ce numim “bujori in obrajori”, trupul este mai relaxat dupa o partida de amor, atitudinea este degajata, chiar neglijenta, ceea ce o face pe femeie si mai atragatoare pentru barbati.Femeile care au orgasm inregistreaza o crestere de 30% a nivelului hormonului prolactin imediat dupa sex, iar o a doua rabufnire are loc in ziua urmatoare, arata cercetatorii de la Oxford Journal of Human Reproduction. Ce importanta are acest lucru? Impreuna cu alte functii, prolactina este unul dintre hormonii care provoaca somnolenta si poate ajuta la obtinerea catorva ore de somn foarte odihnitor. Asadar, cand vei auzi o femeie ca spune cat de bine a dormit, te poti gandi si la faptul ca a avut parte de o partida de amor inflacarata.Activitatea sexuala declanseaza eliminarea de oxitocina, un hormon care ii ajuta pe oameni sa se relaxeze. De altfel, oxitocina este cunoscuta si drept hormonul fericirii. Iar cand esti fericit, nevoile tale devin mai mici. Practic, nu-ti mai trebuie nimic pentru ca simti ca ai totul. In plus, oxicontina ajuta femeile sa isi clarifice interactiunile sociale, astfel ca nu mai analizeaza atat de amanuntit fiecare cuvant.