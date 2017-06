Sexul se face altfel in 2017. Cele mai tari noutati in materie de amor pe care toti barbatii le adora

Iata, asadar, ce trebuie neaparat sa stii in acest an ca sa fii adorata de barbatul pe care il iubesti:„Femeile si-au marit sau redus pana acum mai toate partile lor anatomice, in afara de una singura“, spune Sharon Stone. „Si e timpul“, continua indrazneti actrita care a facut furori in Basic Instinct. Asa a ajuns la moda in 2017 ca nu doar zonele aflate mereu la vedere sa fie modificate chirurgical pentru infrumusetare, ci si cele mai intime. Atfel spus, daca vrei sa aduci ceva nou in relatia amoroasa, ia in calcul intinerirea vaginului. Genitoplastia, noua apucatura sexuala ce castiga cat mai multi adepti, presupune scurtarea sau modificarea formei labiilor, reducerea pielii care acopera clitorisul si chiar micsorarea vaginului.Si pentru ca vorbim despre noutati in materie de sex, afla ca unele pozitii precum cea a misionarului sau femeia deasupra nu mai sunt atat de in voga. Barbatii sunt innebuniti dupa femeile care inoveaza in materie de amor, asa ca preia initiativa si arata-i ca exista si alte pozitii, poate chiar mai incitante. Una dintre ele este Dansul in poala. Pozitie sexuala desprinsa din toate fanteziile erotice ale barbatilor. El sta comod pe un scaun, iar tu te asezi in poala lui, miscandu-si soldurile lasciv. Adora senzatia ca tu detii controlul si ca poate sa isi foloseasca mainile pentru a-ti atinge trupul asa cum isi doreste (chiar si putin mai agresiv, pentru un plus de sare si piper). Poti inversa apoi pozitia, asezandu-te in poala lui cu spatele la el. Garantat nu va uita multa vreme aceasta experienta sexuala.Jucariile sexuale condimenteaza o relatie amoroasa. Evident ca sunt o multime de lucruri prin locuinta pe care le poti transforma in jucarii sexuale, insa vizita intr-un sexshop se poate dovedi o experienta foarte interesanta. Vibratorul Soraya, spre exemplu, este o jucarie sexuala cu actiune dubla, care reuseste sa asigure placeri multiple. Acesta fi folosit individual, insa reprezinta o jucarie erotica foarte interesanta atunci cand este folosita in cuplu.