Beneficiile pe care le aduc asigurarile private de sanatate

Dacă nu oferi deja asigurări private de sănătate angajaților tăi, probabil că ești unul dintre cei angajatori care are în plan să le includă ca beneficii extra salariale, alături de bonurile de masă, pachetele de vacanță sau abonamentele la sală.Probabil că primul avantaj care îți vine în minte este faptul că îți va fi mult mai ușor să atragi candidații ideali în procesul de recrutare, însă îți propunem să privești aceste beneficii și din perspectiva ta, dar și a celor care reprezintă resursa ta umană.După cum menționam anterior, o asigurare privată de sănătate rămâne încă un avantaj competitiv în procesul de recrutare a celor mai buni candidați și în menținerea în cadrul companiei a celor mai buni angajați. Apoi, aceste tipuri de asigurări te ajută să acoperi riscurile la care ai putea fi expus, să menții costurile reduse vis a vis de sănătatea angajaților și să scazi sarcina financiară. De asemenea, dacă ai angajați sănătoși înseamnă că și rezultatele companiei vor fi în creștere odată cu o productivitate sporită. Un alt avantaj este faptul că primele de sănătate sunt deductibile din cheltuielile companiei.Privind asigurarea de sănătate din perspectiva angajaților, fiecare va fi mai motivat să contribuie la rezultatele companiei când știe că este recompensat și altfel decât prin salariul oferit. Este în avantajul angajaților să aibă o bună condiție fizică și mentală, lucru imposibil fără o stare de sănătate sub observație, asupra căreia să simtă că are control. De aceea, asigurarea de sănătate contribuie la liniștea sa, îi oferă energia și nivelul de concentrare care îl ajută să își realizeze sarcinile eficient și să se simtă parte din succesul companiei.Alegerea unor pachete de asigurări private de sănătate este doar primul pas către o investiție care aduce beneficii pentru companie. Schimbările pozitive le vei observa doar dacă fiecare angajat este conștient de beneficiile și de modul în care funcționează această asigurare privată. Este mult mai ușor să ajungi la rezultate când ai pus la punct un plan dedicat acestui beneficiu oferit angajaților:Am stabilit deja faptul că e nevoie ca angajații să beneficieze de asigurare ca tu să vezi rezultate, deci e extrem de important să fii deschis și să le oferi flexibilitate în alegerea orelor la care își fac programări la medic. Știm cu toții că primele intervale epuizate în orarul medicilor sunt cele de dimineață devreme sau de după orele 5-6, când toată lumea iese de la serviciu.Toți avem tendința să amânăm vizitele la medic până când starea de sănătate este într-o stare avansată de degradare, găsind fel de fel de scuze: lipsa timpului, lipsa banilor. Însă toate acestea se întorc împotriva noastră: problemele de sănătate ne creează griji, unele nefondate - deci stres inutil, ne afectează atenția la locul de muncă și ne împiedică de la a ne îndeplini sarcinile în condiții normale. Poți să le evidențiezi că vizita la medic este necesară de la primele simptome.Veșnicile scuze - timpul și banii, pot fi eliminate din discuție odată cu flexibilitatea, și în al doilea rând prin comunicarea clară a serviciilor acoperite de asigurare. Astfel, costurile suplimentare din bugetul propriu nu mai sunt o grijă. Spre exmplu, un pachet de asigurari private de la Signal-Iduna.ro oferă acces la o rețea formată din peste 700 de furnizori de servicii medicale, cu specializări variate și sedii în toată țara.Achiziția unui pachet de asigurări de sănătate e doar primul pas către rezultate vizibile în cadrul firmei. Ai nevoie de o comunicare constantă, care permite oferirea de feedback în ambele sensuri. Cu cât înțelegi mai bine impactul asigurărilor de sănătate, cu atât poți acționa mai eficient pentru a-ți atinge obiectivele și a avea angajați fericiți.