3 lucruri grave pe care NU trebuie sa i le spui niciodata unui LEU

Azi iti vom dezvalui care sunt acele lucruri pe care nu trebuie sa i le spui unui nativ din zodia LEU:Cand ii spui asta unui Leu este ca si cum l-ai ameninta. Atunci cand iti cere ajutorul intr-o situatie o face pentru ca se simte nesigur si are nevoie de niste raspunsuri la situatiile stresante cu care se confrunta. Faptul ca el cauta sprijin si tu ii oferi dispret, spunandu-i ca nu e capabil sa-si gestioneze viata e o lovitura crunta pentru el. Si in loc sa indrepte lucrurile, se va ambitiona si le va inrautati.Leul este orgolios si ii place sa fie laudat, apreciat, admirat. El vrea sa fie vazut ca autorul oricarui succes si vrea sa i se acorde credit. In momentul in care ii pui la indoiala calitatile, ti-ai dat foc la valiza. Spunandu-i ca nu este ceea ce pare e o discretitare uriasa si un afront major la conceptia lui despre sine.Exista multe aspecte pozitive in personalitatea Leului. Unul dintre ele este altruismul. E capabil sa lupte cu toate fortele pentru oameni pe care abia ii cunoaste. De ce? Pentru ca face lucrurile de principiu. Se simte responsabil pentru grupul pe care l-a ales de buna voie sa il sustina. Din pacate, poate fi si foarte sufocant. Iar daca ti-a facut o favoare la un moment dat, iti va aminti continuu de ea.