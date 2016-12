4 lucruri pe care o femeie inteligenta trebuie sa le stie despre bani. Le pui in aplicare?

Cand vine vorba despre bani, orice femeie are propriile sale metode de a-si gestiona finantele. Daca vrei ca dificultatile financiare sa te ocoleasca, iata ce trebuie sa stii.Oricui i s-a intamplat macar o data sa aiba mici probleme financiare. Este firesc, insa asta nu inseamna ca trebuie sa lasi doar soarta sa decida pentru tine. Daca ai o strategie isteata cu privire la gestionarea banilor, vei vedea ca nu vei ramane niciodata fara bani si nici nu te vei priva de lucrurile care iti plac. Iti explicam mai jos ce ai de facut:Cine este cel mai important om din viata ta? Exact, tu insati! Daca nu ai grija de tine si nu investesti in dezvoltarea ta in permanenta, nu vei reusi niciodata sa-ti atingi potentialul maxim. Fie ca este vorba despre investitia in niste cursuri de perfectionare, care iti vor permite sa ai un job mai bine platit, fie ca este vorba pur si simplu de lucruri care iti dau incredere in tine, cert este ca investitia in tine este cea din care vei avea cel mai mult de castigat.In ceea ce priveste banii, nu uita ca ai la dispozitie astfel de credite online , inclusiv varianta in care banii ajung la tine in 24 de ore. Mai mult, asa cum vezi, ai acolo un calculator rapid, prin care poti sa afli imediat care va fi rata, in cat timp vei inapoia banii si toate celelalte lucruri pe care ar trebui sa le stii daca vrei sa faci un credit.Una dintre cele mai cunoscute metode de economisire este si cea care da cele mai multe rezultate. Se numeste regula „50-30-20”, iar principiile ei sunt foarte simple – 50% din veniturile tale merg catre cheltuieli esentiale (chirie, intretinere, mancare etc.), 30% merg catre lucrurile care iti plac (haine, calatorii, hobby-uri etc.) si restul de 20% este pus deoparte.In ziua in care primesti salariul, imparte banii dupa acest principiu si programeaza-ti cheltuielile urmandu-l fara nicio abatare. In felul acesta vei avea garantia ca te bucuri de ce-ti face placere, dar ca ai si ceva ban pusi deoparte.Stim ca este greu sa te abtii de la unele cheltuieli, insa tine mereu minte ca iti poti cumpara un lucru la un pret cu 50% mai mic, daca ai doar putina rabdare. In perioadele de reduceri iti poti achizitiona o multime de lucruri la preturi foarte mici, asa ca merita din plin asteptarea.Perioadele reducerilor sunt de obicei la finalul fiecarui anotimp. Vei vedea ca ghetele, paltonul sau cizmele pe care nu ti le permiteai in decembrie au un pret de invidiat in luna februarie, de pilda. Este cel mai inteligent mod in care poti sa te bucuri de cumparaturi.Daca ai reusit sa pui deoparte lunar cate ceva, nu intra niciodata in economii fara un motiv intemeiat. In zilele negre se vor dovedi foarte utili acesti bani. Cand pui deoparte o anumita suma, prefa-te pur si simplu ca ea nu exista si nu o calcula niciodata pentru cheltuieli curente. Daca pui bani deoparte, ai grija ca ori de cate ori cheltui din ei sa ai un motiv intemeiat.Tu tii cont de aceste reguli?