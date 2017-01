Binele facut ti se intoarce inzecit. Ce a patit o chelnerita intrece orice imaginatie

Tim Young si Paul Hullings luasera parte in acea noapte la stingerea unui incendiu puternic. Nu mai putin de 12 ore se luptasera cu flacarile. Erau osteniti si au intrat intr-o cafenea, pentru a-si trage sufletul inainte de a merge acasa sa se odihneasca.Liz Woodward i-a auzit povestind, iar cand cei doi au vrut sa-si achite nota de plata, chelnerita le-a dat bonul pe care scrisese cateva randuri extrem de emotionante si le-a spus ca va achita ea consumatia.“V-am facut cinste cu micul dejun. Va multumesc pentru tot ceea ce faceti pentru a salva oamenii care au nevoie de ajutor si pentru ca mergeti in locuri de care altii fug. Sunteti curajosi, neinfricati si puternici… Va multumesc pentru curajul de care dati dovada zi de zi, va multumesc ca sunteti “teribili”. Aprinsi de foc si condusi de curaj – sunteti un exemplu uluitor! Odihniti-va! Liz”, le-a scris fata, pe bon.Pompierii i-au multumit tinerei pentru gestul sau, apoi unul dintre ei a povestit intamplarea pe contul personal de Facebook: “Un gest atat de nobil! Le recomand tuturor prietenilor sa mearga la cafeneaua lui Liz si, daca se intampla sa va serveasca tot ea, sa-i dati un bacsis gras!”La postare, pompierul a atasat o fotografie cu localul si alta cu biletul tinerei. In scurt timp, cei doi au aflat ca tanara chelnerita strangea bani pentru a-i cumpara tatalui sau paralizat un autoturism special pentru persoanele cu handicap locomotor. Atunci, pompierii au decis sa isi mobilizeze prietenii pe Facebook pentru a face donatii.In doar cateva zile, Liz a strans in cont aproape 80.000 de dolari, cu mult peste suma de 17.000 de dolari necesara achizitionarii vehiculului.“N-am facut decat sa le platesc masa. Nu asteptam nimic mai mult la schimb decat un zambet. Asta demonstreaza ca, daca suntem buni unii cu altii, chiar si cel mai mic gest poate schimba o viata de om”, a spus tanara.