Bunicile trasnite. Ai sa razi cu lacrimi de aceste batranele super simpatice

Cand iti inviti bunica in varsta de 89 de ani la nunta si arata la fel de bine precum domnisoarele de onoare.Cand la 80 de ani, bunica e mai flexibila decat tine, reusind sa faca sfoara fara probleme.Cand, la 83 de ani, bunica decide sa isi faca primul sau tatuaj. Mai bine mai tarziu decat niciodata, nu?Cand la 70 de ani bunica ta coboara de la etaj nu pe trepte cum ai crede, ci alunecand pe balustrada.Cand bunica da dovada de mai mult talent decat tine. O fi fost rockerita in tinerete?Cand isi face cont de Facebook si invata sa isi faca selfie-uri pentru poza de profil.Cand dai intamplator peste aparatul foto al bunicii si ii descoperi pozele facute in vacanta de Revelion.