Cele mai istete schimbari pe care le poate face o femeie in 2017. Cate ai pus deja pe lista?

Inceputul unui nou an este un prilej nemaipomenit pentru ca tu sa iti stabilesti cateva obiective. Am facut pentru tine o lista cu cele mai inteligente schimbari pe care le poate face o femeie in 2017.Primul pas catre o viata mai buna este stabilirea unor obiective, iar acesta este cel mai bun moment sa-ti pui putina ordine in ganduri si sa-ti faci o lista cu ce vrei sa schimbi in viata ta in urmatoarele 12 luni. Noi ti-am luat-o putin inainte si iti propunem, mai jos, cateva schimbari usor de facut, dar care vor avea un impact pozitiv imens in viata ta.Deschidem lista cu una dintre cele mai simple schimbari pe care le poti face, dar care iti va aduce beneficii nenumarate. Renunta la masina si foloseste acest mijloc de transport alternativ . Dupa cum vezi, nu presupune un efort din partea ta, vei face economie in ceea ce priveste cheltuielile de transport si vei ajunge si mai repede la destinatie. Mai mult decat atat, vei petrece timp in aer liber, nu va trebui sa stai in trafic si nici nu va trebui sa imparti autobuzul cu alte zeci de persoane.Probabil este cel mai usor de pus in aplicare obiectiv pentru noul an, insa este si in masura sa iti imbunatateasca pur si simplu viata din toate punctele de vedere. Iti vei incepe ziua mai bine dispusa, evitand toate neplacerile pe care le provoaca traficul si transportul in comun si o vei incheia cu o plimbare placuta spre casa.O schimbare pe care merita sa o iei in calcul acum, la inceput de an, este cea legata de alimentatie. Este anul in care ar trebui sa ai mai multa grija de tine, iar un prim pas catre asta il poti face chiar cu ajutorul alimentelor pe care le consumi zilnic.Renunta la bauturile carbogazoase, la alimentele prajite si foarte procesate, la dulciurile in exces si alege mai multe legume si fructe proapete. Stim ca nu este usor sa faci toate aceste schimbari, insa ai in vedere ca daca tii cont de ele, anul viitor pe vremea asta vei avea o piele fara cusur si lipsita de acnee, o silueta mai supla si o dispozitie generala mai buna.Anul care tocmai incepe este prilejul perfect pentru a incerca ceva ce nu ai mai facut niciodata pana acum. In definitiv, viata fiecaruia dintre noi se compune din experientele traite si uneori merita pe deplin sa iesi din zona de confort si sa incerci un lucru nou.Asadar, pune pe lista ta ceva ce nu ai mai facut niciodata – fie ca este vorba despre vizitarea unei destinatii la care ai visat mereu, fie ca este vorba despre lucruri mici si usor de pus in aplicare, cum ar fi o experienta culinara exotica la un restaurant de lux.Am lasat pentru final cea mai grea schimbare pe care ar trebui sa o faci anul acesta – mentinerea unei atitudini pozitive. Adesea este greu sa-ti pastrezi zambetul pe buze cand stresul de la serviciu atinge cote maxime sau cand viata iti rezerva surprize neplacute, insa, daca reusesti sa ai o atitudine deschisa si pozitiva, fii sigura ca in curand va rasari soarele si pe strada ta. Incearca sa privesti lucrurile bune din viata ta, sa te concentrezi pe ce este frumos si vei vedea ca viata ta se va imbunatati simtitor.