Cum iesi din rutina zilnica birou-casa. 4 schimbari de pus in aplicare inca de azi

Cariera ne ocupa mare parte a timpului lasandu-ne noua doar regretul ca facem pentru noi insene din ce in ce mai putine lucruri. Iata ce e de facut pentru a iesi din aceasta rutina.Cele 8-9 ore petrecute zilnic la serviciu, la care se adauga inca cel putin o ora dedicata drumului ne fac adesea sa ajungem acasa extenuate, fara vreun chef sa mai facem ceva pentru noi insene. Nu trebuie sa cazi in capcana rutinei birou – casa, deoarece vei sfarsi prin a-ti dedica tot timpul tau altora. Iata ce solutii simple ai la indemana pentru a iesi din acest program prestabilit.Cea mai buna decizie pe care o poti lua pentru a-ti recupera timpul si energia este cea legata de activitatea fizica. Vei simti diferenta dupa primele vizite la sala, iti garantam. Stim ca suna paradoxal, dar sportul iti da energie si te ajuta sa concentrezi mai bine. Mai mult decat atat, nu trebuie sa te gandesti la sport doar din perspectiva unor exercitii grele si extenuante. Incearca kangoo jumps, zumba sau tae bo la aceasta sala Dupa cum vezi, poti merge la toate orele de aici si nu numai, cu un singur card , pe care probabil l-ai primit deja de la serviciu. El iti permite sa mergi la mai multe sali de sport si sa incerci o multime de activitati, de la clasicul fitness, pana la cursuri de dans sau yoga. Poti merge chiar dupa programul de lucru la cea mai apropiata sala de locul tau de munca. Ia si cativa colegi cu tine, ca sa va incurajati unii pe altii.De multe ori nu iti termini toate activitatile in orele de program, asa ca mai petreci ceva timp la birou, nu-i asa? Nu esti singura, statisticile arata ca 22% dintre romani stau la birou peste program, asa ca tot ce trebuie sa faci este sa-ti organizezi mai bine timpul.Incearca sa-ti stabilesti obiective de activitati pentru fieacare interval orar. Inchide-ti telefonul si nu-ti verifica paginile de pe site-urile de socializare la fiecare notificare, impune-ti sa le verfici doar de cateva ori pe zi la ore foarte clare. Practica timeboxing-ul, tehnica prin care iti dedici un anumit timp, o ora de pilda, doar unei singure acitivitati, fara nicio intrerupere. Vei descoperi ca poti termina mult mai repede treburi care inainte iti luau jumatate din zi.Spui de luni intregi ca vei merge la teatru, planifici de jumatate de an o revedere cu o prietena veche, mereu vorbesti cu fetele ca e rost de o seara intre fete, dar niciodata nu reusesti sa duci pana la capat aceste planuri. Recunosti acest comportament? In loc sa spui ca vei face lucrurile acestea cand vei avea timp, fa-ti planuri clare.Cumpara bilete la teatru, fa rezervare la restaurant, programeaza-te la salon – in felul acesta iti vei face pur si simplu timp pentru ele. Daca doar astepti momentul in care vei fi total eliberata de stres, nu vei reusi niciodata sa mai iesi din aceasta rutina obositoare.Suntem pe final de an si este un moment excelent pentru a lua niste hotarari in legatura cu viata ta. Poate e cazul sa-ti schimbi perspectiva si sa te pui pe tine pe primul loc. Noi, femeile, avem tendinta de a le dedica celor din jur tot timpul nostru, uitand de noi. In 2017 fii tu propria ta prioritate, pentru ca cei dragi tie vor sa te vada fericita, asa ca intr-un fel le faci si lor un serviciu.