Cum sa dormi pe canicula. 13 trucuri care trebuie incercate

Publicatia The Independent a publicat o serie de masuri care pot fi luate pe timpul verii astfel incat sa poti sa dormi si sa te odihnesti, in ciuda disconfortului dat de caldura. Iata, asadar, ce poti face pentru un somn linistit:1. Pune asternutul de pat in congelator timp de cateva minute, asezandu-l intr-o punga de plastic. Daca nu ai loc, pune doar fata de perna sau pijamalele.2. Mazeaza-ti corpul cu o crema pe baza de aloe vera, pastrata in frigider.3. Umple o sticla cu pulverizator cu apa rece si pastreaz-o langa pat. Din cand in cand, stropeste-te pe fata, pe spatele gatului si pe spatele genunchilor cu apa pentru a te racori.4. Nu manca seara prea multe proteine, caci acestea cresc rata metabolica si, implici, duc la incalzirea corpului.5. Mananca alimente condimentate, picante, cu cel putin 3 ore inainte de culcare. Acest lucru te va face sa transpiri, iar corpul se va raci.6. Incearca sa faci exercitii fizice dimineata, nu seara.7. Dusul de seara trebuie sa fie facut cu apa calduta, nu fierbinte, pentru a scadea temperatura corpului. Nu face dus cu apa rece, intrucat corpul va folosi energie pentru a incalzi corpul racit si vei transpira.8. Ferestrele casei trebuie sa fie inchise pe tot parcusul zilei pentru a mentine casa mai rece.9. Opriti toate dispozitivele electrice din dormitor, deoarece acestea emit caldura.10. Pune o oala plina cu gheata in fata unui ventilator pentru a raci aerul.11. Daca poti, dormi pe jos, deoarece caldura se ridica.12. Clateste-ti incheieturile si picioarele cu apa rece inainte de a intra in pat.13. Pune-ti pe frunte, inainte de a te culca, un prosop umed.