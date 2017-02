Motivul socant pentru care Donald Trump nu-si ia niciodata nevasta de mana

In ciuda faptului ca sunt casatoriti de 12 ani, deci au o relatie puternica, oamenii au observat ca intre cei doi nu exista o apropiere vizibila. Imediat dupa instalarea la Casa Alba, presa a publicat imagini in care Melania Trump parea extrem de abatuta, de nefericita. Analizand imaginile, jurnalistii au mai tras o concluzie: Donald si Melania Trump nu se ating niciodata, nu se tin de mana cand sunt in fata multimii.Psihologii au dezvaluit si care este motivul pentru care presedintele SUA sta cat mai departe de sotia sa. Potrivit lui Patti Wood, un expert in limbaj corporal citat de Daily Mail, Donald Trump vrea sa fie vazut ca un mascul alfa, un lider suprem."De obicei, cand doi parteneri se tin de mana arata ca exista unitate in cuplu", spune Patti Wood Mail Online. Insa Donald Trump se pare ca vrea sa fie vazut ca un presedinte "pe cont propriu, puternic prin sine insursi", adauga psihologul."El nu vrea sa o tina de mana in public. Este foarte clar ca ea ar vrea, ca si-ar dori asta. Ar face-o sa se simta mai puternica, mai increzatoare, dar el ii spune: « Nu, nu n public »", continua Patti Wood.