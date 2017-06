Se anunta 44 de grade Celsius. Cum supravietuiesti pe canicula

Temperaturile ridicate sunt o reala problema pentru sanatate. Disconfortul termic graveaza o serie de afectiuni, duce la insolatie, oboseala si lesin. Abilitatea organismului de a-si regla temperatura este influentata de sanatate, varsta, stil de viata, dar si de locuinta noastra, pe care trebuie sa o pregatim pentru aceste zile fierbinti.In perioadele caniculare, aerul circula foarte slab, astfel ca oricat ai incerca sa tii toate ferestrele si usile deschise, singurul lucru pe care-l vei face va fi sa incalzesti si mai mult locuinta. Trage jaluzelele, draperiile sau aplica folie din aluminiu pe ferestre astfel incat sa ecraneze razele puternice ale soarelui. Daca nu ai un aparat de aer conditionat, foloseste un ventilator. E o solutie mai ieftina si aproape la fel de eficienta.Chiar daca stai in casa, imbraca-te adecvat temperaturilor. Evita hainele sintetice, care nu lasa pielea sa respire. Fa-ti dus chiar si de 3-4 ori pe zi.Evita sa iesi afara intre orele 11.00 si 17.00. Fa-o doar daca este absolut necesar, iar atunci cand iesi, ai grija sa ai la tine o sticla cu apa si o palarie sau o sapca pe cap.Bea cat mai multa apa. Nu astepta sa ti se faca sete. Bea mai multa apa decat crezi ca ai nevoie. De asemenea, consuma bauturi reci, care sa reduca temperatura corpului. Evita alcoolul, sucurile carbogazoase si bauturile cu cofeina.Alimentele fierbinti si bogate in calorii sunt contraindicate in perioadele caniculare. Aceste alimente maresc temperatura corpului. Incearca sa consumi mai multe fructe si legume proaspete, salate si supe reci. De asemenea, este indicat sa mananci mai putin, pentru ca organismul sa reziste la temperaturile ridicate.