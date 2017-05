Vine canicula. Ce temperaturi se anunta pentru zilele urmatoare

vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca in toata tara. Cerul va fi variabil, mai mult senin iar vantul va sufla slab si moderat. In zonele montane, in a doua parte a zilei cerul va fi predominant noros si sunt posibile precipitatii izolate insotite de descarcari electrice. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 si 28 de grade Celsius. Invremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi mai mult senint iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 26 si 27 de grade Celsius.vremea continua sa se incalzeasca in toata tara. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare dupa-amiaza si in prima parte a nopții, cand local in zona de munte si izolat in restul teritoriului, se vor inregistra averse insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab pana la moderat moderat, cu intensificari de scurta durata. Temperaturile minime se vor incadra intre 7 si 17 grade celsius iar cele maxime intre 22 si 30 de grade Celsius. Cele mai crescute temperaturi se vor inregistra in sudul Moldovei si in Campia de Vest. Incerul va fi mai mult senin iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile minime vor urca pana la 13-14 grade Celsius iar cele maxime vor ajunge pana la 29 grade Celsius.vremea va deveni instabila, insa se va mentine in continuare deosebit de calda pentru aceasta perioada. In a doua parte a zilei, in regiunile nordice, centrale, estice si la munte vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Precipitatiile vor fi insemnata si sunt posibile caderi de grindina. In restul teritoriului, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar sansele de inregistrare a precipitatiilor sunt minime. Temperaturile minime se vor incadra intre 10 si 20 grade celsius iar cele maxime intre 23 si 32 de grade Celsius.Invremea se mentine caniculara iar cerul va fi variabil. In a doua parte a zilei sunt posibile averse de scurta durata insotite de descarcari electrice. Temperaturile minime vor urca pana la 17 grade Celsius iar cele maxime vor fi de 30 de grade Celsius.