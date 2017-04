10 ani de inchisoare pentru persoanele care tortureaza sau ucid animalele!

Mai mult, amenzile vor creste de la 3.000 de lei la 10.000 de lei. Initiatorii proiectului de lege propun ca uciderea cu intentie a unui animal sa fie pedepsita cu inchisoare, de la 2 la 7 ani.Tot atatia ani de detentie ar urma sa riste si cei care organizeaza lupte de animale sau le tortureaza. In cazul in care autorul faptelor este chiar proprietarul sau crescatorul animalului, condamnarea poate ajunge pana la 10 ani. Aceleași pedepse se vor aplica pentru persoanele care mutileaza necuvantatoarele – e vorba, in special, de ce care le taie urechile, cozile sau corzile vocale, potrivit libertatea.ro.Cazurile mai putin grave de maltratare a animalelor vor fi sanctionate cu amenzi. Acestea cresc insa de la 3.000 de lei la 10.000 de lei.