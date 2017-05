10 motive sa iubesti un nativ Berbec

Iti vom dezvalui in continuare de ce merita sa iubesti un nativ din zodia Berbec:Berbecul nu are nevoie de nimeni si de nimic pentru a-si trai viata, se descurca de minune si de unul singur.Berbecul este foarte optimist si reuseste sa-ti insufle si tie acest entuziasm si aceasta bucurie pentru tot ceea ce i se intampla.Berbecul iubeste cu o intensitate nemaiintalnita la alte zodii.Indiferent de situatie, el este cel care ii imbarbateaza pe ceilalti in momentele de criza.Berbecului ii place sa se distreze, dar si sa ii distreze pe ceilalti. Viata alaturi de el e o continua bucurie, un ras necontenit, cu atat mai mult cu cat firea lui vesela este molipsitoare.Nimic nu e imposibil pentru Berbec. Gaseste el o iesire din toate belelele, chiar daca asta presupune strategii complicate.Cand simti ca cerul s-a prabusit pe tine si ca nimic nu mai are sens, un Berbec este in stare sa te motiveze sa mergi mai departe. In plus, te va ajuta si sa gasesti si o solutie pentru problemele care te macina.Berbecul este o persoana foarte devotata, extrem de fidela din toate punctele de vedere. It spune adevarul verde in fata fara sa isi aleaga cuvintele cu prea mare grija.Da dovada de altruism, de bunatate, de generozitate. Ajuta pe oricine ii cere sprijinul, indiferent de ce natura e.Persoana nascuta in Berbesc nu e capabila de ura. Stie cum sa se detaseze de cei care i-au facut rau si merge mai departe dand uitarii tot ceea ce n-a fost bun.