10 pozitii perfecte pentru poze in care sa arati super bine

Iata cele mai bune ipostaze si care ascund unele imperfectiuni:Este un unghi care intotdeauna te va face sa arati mai slaba. Trebuie sa privesti direct in camera, sa ai barbai usor aplecata si umerii ridicati.De multe ori, ipostazele cele mai simple se dovedesc a fi cele mai bune. Sprijina-te cu intrega greutate pe un singur picior si apleaca-te usor, astfel incat silueta corpului sa ia "forma de S".Daca ai parul lung, incearca sa pozezi ca si cum ai fi in miscare. O modalitate buna de a face acest lucru este de a-ti intoarce capul brusc.Este o pozitie foarte buna mai ales pentru fotografiile facute in casa sau in studio, dar si pentru cadrele surprinse in natura.Daca stai asezata pe podea, ridica un genunchi, sprijina cotul pe el si joaca-te cu mana prin par. Este o pozitie din care poti fi fotografiata din mai multe unghiuri.Multa lume spune ca bratele incrucisate si picioarele suprapuse in "X" creeaza o bariera, insa in cazul fotografiilor, impresia pe care o lasi este una de persoana serioasa, puternica, sigura pe sine.Este o pozitie ideala in special pentru fotografii realizate pe inaltime, in care este surprins tot corpul. Trebuie sa stai cu greutatea fixata pe un picior, iar cu celalalt doar usor sprijinita pe varf.Plasarea mainilor in spate este o idee interesanta pentru o fotografie, care iti confera un aspect deschis. Poti folosi pozitia si atunci cand stai lipita de un perete.Posteriorul sprijinit de o balustrada sau lipit de un scaun, cu mainile fixate si ele pe un suport reprezinta o pozitie buna atat pentru interior, cat si pentru exterior.Aceasta pozitie presupune adoptarea unei perspective deosebite. Stai intinsa pe fata, cu picioarele indoite de la genunchi si ridicate in X si cu capul usor inclinat in jos.