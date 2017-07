3 tipuri de imprumuturi mici pentru momentele in care ai nevoie urgenta de bani

Tuturor ni s-a intamplat macar o data sa avem nevoie urgenta de bani, iar in astfel de momente imprumuturile pana la salariu sunt cea mai buna varianta.Se intampla uneori sa apara cheltuieli neprevazute, pentru care nu esti pregatita din punct de vedere financiar, iar pentru a le face fata ai nevoie de un imprumut. In asemenea situatii, cele mai potrivite variante sunt creditele mici, care te ajuta sa-ti rezolvi problemele fara sa te alegi cu un credit pe termen lung. Din fericire, ai mai multe variante de credite mici, tot ce ai de facut este sa alegi unul care se pliaza cel mai bine pe nevoile si posibilitatile tale. Iata ce poti alege:Majoritatea imprumuturilor sunt acordate in functie de salariul pe care il ai, insa cel care este exact gandit ca un fond de rezerva este overdraftul. Este de ajuns sa citesti mai multe despre ce inseamna descoperirea de card , ca sa realizezi ca este o varianta potrivita pentru a face achizitiile necesare fara sa te afunzi in datorii.Suma maxima pe care o poti imprumuta este stabilita in functie de venitul tau, asa ca poti lua bani in limita a cateva salarii. Este exact tipul de imprumut de care ai nevoie atunci cand ai cheltuieli mai mari decat cele anticipate si mai sunt cateva zile bune pana la salariu.Daca nu ai deja un overdraft si ai o cheltuiala urgenta, o varianta foarte rapida este creditul de la institutii financiare nonbancare (IFN). Banii pot ajunge la tine si in cateva ore si ai nevoie de foarte putine acte pentru a lua creditul. Totusi, IFN-urile percep adesea dobanzi mari, asa ca sunt o varianta de luat in calcul doar in situatii cu totul si cu totul deosebite.In cazul in care ai luat un credit de la o institutie financiara non-bancara, cel mai bine este sa-l platesti chiar la salariu si sa nu faci imprumuturi prea mari de la ele. De la unele IFN-uri poti imprumuta si sume foarte mici, chiar si 100 de lei.Cardurile de credit sunt o alta varianta la indemana. Diferit de cardul de debit, cardul de credit este cel pe care ai si alte fonduri, puse la dispozitie de banca si pentru care platesti lunar o rata. Cardurile de credit vin la pachet cu avantajul ca ai mereu la dispozitie banii de care ai nevoie, dar si cu unele avantaje legate de preturi in unele magazine.Anumite banci ofera diverse avantaje la aceste carduri - reduceri in anumite magazine sau acumularea de puncte la cumparaturi, puncte care se transforma fie in bani fie in mile parcurse in zbor. Spre exemplu, daca faci suficiente cumparaturi cu acest card poti sa achizitionezi bilete de avion mai ieftine.