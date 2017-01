4 greseli care iti distrug telefonul

In cazul in care palmele incep sa-ti transpire atunci cand bateria scade sub 90%, trebuie sa te calmezi. Mentinerea bateriei incarcate complet nu este cel mai eficient mod de a pastra bateria telefonului. De fapt, expertii sugereaza ca, daca in timpul zilei bateria este incarcata in proportie de 30 si 80% este ideal pentru buna functionare a telefonului.E mai bine sa-ti incarci telefonul putin cate putin decat sa-l lasi sa se descarce total. Fiecare descarcare completa afecteaza bateria.Folosirea telefonului in conditii extreme, cum ar fi in soarele puternic de vara, ii descarca mai repede bateria. Smartphone-urile ar trebui folosite intre 0 si 35 de grade Celsius. Tot ce depaseste acest interval, poate avea efecte nedorite.Bateriile externe reprezinta o mana cereasca atunci cand esti plecat si n-ai o priza la indemana. Insa, atat bateria telefonului cand si cea externa emit caldura in timpul incarcarii, ceea ce poate crea daune pe termen lung dispozitivului. Pentru a evita supraincalzirea, foloseste o sursa de alimentare portabil, care nu se ataseaza la telefon.