4 lucruri pe care trebuie sa le ai la tine in noaptea de Revelion

Iata ce trebuie sa faci de Revelion ca sa ai succes in Noul An:Ca sa ai bucurie tot anul, poarta rosu. Fie ca este vorba despre lenjerie intima, o cravata sau o batista, nu trebuie sa te prinda noul an fara ceva rosu pe tine. De asemenea, poarta ceva nou in noaptea dintre ani.Miezul noptii de Anul Nou nu trebuie sa te gaseasca fara bani in buzunar. E bine sa ai o bancnota, indiferent de ce valoare si sa tii mana pe ea atunci cand se face trecerea dintr-un an in altul. In felul acesta se spune ca vei avea spor la bani tot anul.Bea sampanie. Anul Nou sa te gaseasca avand in mana un pahar cu sampanie. Trebuie sa bei paharul pana la fund si toate dorintele ti se vor indeplini.La romani, traditia de Anul Nou spune ca e bine sa fie mult zgomot in noaptea dintre ani pentru a alunga spiritele rele. De aceea, e bine sa ai la tine un clopotel cu care sa faci galagie sau chiar niste petarde pe care sa le pocnesti in noaptea dintre ani.Unii merg mai departe si tin in buzunar o capatana de usturoi, pentru ca spiritele rele sa-i ocoleasca.