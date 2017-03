4 trucuri care te ajuta cu adevarat sa pui bani deoparte lunar. Le pui in practica?

Daca nu reusesti sa pui bani deoparte, aceste trucuri si solutii practice te vor ajuta foarte mult. In felul acesta vei avea mereu un fond de siguranta pentru orice scenariu.Fie ca vrei sa economisesti pentru a face o achizitie mai importanta, pentru a pleca intr-o vacanta sau pur si simplu pentru a avea o suma pentru zile negre, e recomandat sa ai o strategie de economisire bine pusa la punct. Nu te descuraja daca nu poti pune deoparte o suma prea mare, poti ajunge la o suma frumusica conomisind chiar si cate putin, important este sa incepi cat mai devreme. Iata ce trebuie sa faci pentru a economisi la fiecare salariu.Primul pas pe care il ai de facut pentru a economisi lunar bani este sa fii mereu la curent cu situatia ta financiara si cu sumele exacte pe care le ai la dispozitie. Pentru ca acum se foloseste mai mult cardul in locul banilor gheata, e usor sa pierzi sirul platilor facute si a cheltuielilor si sa ramai surprinsa cand vezi ca pana la urmatorul salariu nu mai ai prea multi bani in cont.Ca sa stii mereu ce plati faci si ce suma mai ai in cont o astfel de solutie iti va fi de un real ajutor. Cu ea poti accesa contul oricand de pe telefonul mobil sau de pe tableta. Vei vedea acolo toate informatiile de care ai nevoie – ce plati ai facut recent si, desigur, cati bani mai ai. De mare ajutor este si optiunea de a transfera lunar o anumita suma intr-un depozit, pe care il poti crea foarte simplu cu ajutorul aplicatiei, fara sa mai faci un drum la banca. Iti este de ajutor si pentru ca poti pune limita de tranzactionare, asa incat sa nu cheltui mai mult decat ti-ai propus.Daca esti incepatoare in ale economisitului, regula 50-30-20 este un start foarte bun. Cum functioneaza ea? Foarte simplu. Imparte venitul lunar in aceste trei procente – 50%, 30% si 20% si apoi distribuie-le in felul urmator: 50% merg catre cheltuieli absolut necesare (chirie, rate, utilitati, transportul pana la serviciu, mancare etc.), 30% merg spre cheltuieli flexibile (hobby-uri, iesiri cu prietenii, innoirea garderobei etc.) iar 20% merg la pusculita.Regula aceasta ar trebui sa functioneze indiferent de venitul pe care il ai, asa ca, daca iti dai seama ca 50% din el nu iti ajunge pentru cheltuielile absolut necesare, ar trebui sa umbli la aceste cheltuieli si sa le reglezi in functie de ce iti permiti.Inainte sa spui ca nu poti reduce niciuna din cheltuielile tale lunare si, deci, nu poti pune bani deoparte, fa o scurta analiza a lor. Pune pe o foaie care sunt cheltuielile tale lunare si analizeaza cu atentie unde mai poti reduce din sume. De exemplu, daca obisnuiesti sa iti cumperi in fiecare dimineata o cafea si un sadvis in drum spre birou, ai putea descoperi ca facandu-le acasa s-ar putea sa economisesti o suma frumusica. Este doar un exemplu din multe altele – poti ruga o prietena priceputa sa te ajute cu manichiura, in loc sa mergi la salon, poti apela la solutii pentru acasa in loc sa mergi periodic la cosmetica etc.Indiferent care iti sunt cheltuielile si obiectivele de economisire, este vital pentru bugetul tau sa ai o viziune in detaliu asupra tuturor banilor cheltuiti si sa cantaresti bine daca e absolut necesar sa faci acele cheltuieli.In prezent este foarte usor sa afli preturile pentru diverse produse si servicii si sa faci o alegere inteligenta. Cu o simpla cautare pe internet poti afla toate ofertele din magazine si poti gasi pretul corect pentru produsele si serviciile pe care planuiesti sa le achizitionezi. Daca nu faci o mica analiza a pietei, risti sa pierzi in fiecare luna niste sume importante.Desigur, asta nu inseamna ca trebuie sa strabati tot orasul pentru a economisi un leu, ci doar ca merita sa fii atenta la acest aspect. Nu uita ca poti face si cumparaturi online, iar in magazinele virtuale s-ar putea sa descoperi niste preturi mult mai mici pentru aceleasi produse vandute in magazinele traditionale.