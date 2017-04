6 ani de inchisoare pentru elevii si parintii care agreseaza profesorii

Scopul acestui proiect este eliminarea violentei in scoli, insa consiliul Elevilor condamna initiativa si sustine ca alesii trebuie sa gaseasca solutii pentru eliminarea violentei in scoli, nu doar pentru pedepsirea ei.Propunerea legislativa se refera la recunoasterea profesorului ca autoritate publica si o data cu aceasta include pedepse pentru persoanele care ameninta sau agreseaza dascalii in scoala.Demersul initiat de un senator PSD a trecut deja de Camera Deputatilor si a primit aviz favorabil in comisia juridica a Senatului. Votul decisiv urmeaza sa fie dat in Senat.