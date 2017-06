7 motive pentru care merita sa iubesti un Leu

Iata toate motivele pentru care merita sa iubesti acest nativ:Chiar daca la prima vedere par snob si arogant, in realitatet Leul este foarte darnic si nu refuza sa imparta ceea ce are cu cei din jur. Totusi, are grija ca nimeni sa nu profite de generozitatea lui.Nimic rau nu mi se poate intampla. Este deviza Leului, care pare ca atrage numai bunele de partea sa. In ciuda tuturor obstacolelor pe care le va avea de infruntat, va sti sa se bucure de viata si sa isi pastreze vie speranta in mai bine.Cine spune cele mai bune glume si coloreaza intreaga atmosfera la o petrecere? Nativul din zodia Leu! De aceea oamenii adora sa fie in prezenta lui si sa il aiba invitat la tot felul de evenimente pe care le organizeaza.Puternic, plin de viata si creativ, Leul este un lider extraordinar. Stie sa se faca respectat in grupul de prieteni din care face parte, in familie si la locul de munca. Alaturi de el, oamenii cunosc succesul.Pasiunea este definitorie pentru acest nativ si nu poate functiona fara ea. E un cuceritor innascut si isi apara teritoriul cu demnitate. Are nevoie de un partener la fel de energic si de iubitor. Isi va coplesi partenerul cu atentie, tandrete si, desigur, pasiune pana cand celalalt se va indragosti iremediabil de nativul in Leu.Leul e pata de culoare intr-o mare de gri. Nu ii este teama sa isi exprime personalitatea si va face acest lucru inclusiv prin vestimentatie. Este o prezenta pe care nu o poti ignora, insa cu siguranta stie sa foloseasca acest lucru in avantajul sau.Nu isi pierde vremea cu reguli de eticheta si nici nu se formalizeaza, motiv pentru care oamenii capata foarte usor incredere in acest nativ. Cei din jur trebuie sa il accepte asa cum e.